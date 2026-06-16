Así llega el Jetour G700 a México: 892 hp y lujo todoterreno PHEV.

El Jetour G700 ya está en México: es el SUV más ambicioso del catálogo de la marca, un híbrido enchufable de lujo con vocación todoterreno y una potencia combinada de 892 caballos. No llegó solo —la marca aprovechó para estrenar también el SOUEAST S08 i-DM, un PHEV familiar más accesible—, pero el protagonista de la jornada fue, sin discusión, el G700.

Jetour G700 2026 — Vista trasera SUV híbrido enchufable lujo todoterreno México 892 hp combinados y vocación todoterreno: el SUV más ambicioso del catálogo Jetour ya está en México.

Las cifras imponen: un motor 2.0 turbo y tres motores eléctricos que suman esos 892 caballos, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos pese a las más de tres toneladas que carga. Todo sobre la plataforma GAIA, con suspensión neumática ajustable y una batería de litio-ferrofosfato que promete hasta 100 kilómetros en modo eléctrico.

¿Cómo se maneja el Jetour G700?

Al volante, lo primero que sentimos es la potencia, descomunal. Y enseguida, una contradicción interesante: la suspensión es avanzada y, aun así, sorprendentemente suave para un vehículo tan pesado y poderoso. Tan suave que, en aceleraciones a fondo dentro del modo Track, el eje delantero llega a aligerarse. La calidad de marcha y la comodidad general, en cambio, son excelentes; ahí el G700 brilla.

Jetour G700 2026 — Tablero pantalla suspensión neumática plataforma GAIA interior naranja Suspensión neumática ajustable y pantalla con modos EV y HEV: la tecnología detrás de los 892 hp combinados - Foto: Jetour

¿Qué tan capaz es fuera del asfalto?

Fuera del asfalto la historia tiene matices. Es sorprendentemente capaz para su tamaño, peso y tecnología. Los bloqueos de diferencial son electrónicos y la caja reductora se simula mediante la transmisión híbrida: no hay hardware mecánico tradicional. A eso se suma que los neumáticos de serie están pensados para la comodidad; para un todoterreno de verdad extremo harían falta llantas adicionales.

El balance es claro: el G700 es un despliegue tecnológico impresionante, refinado y mucho más competente en tierra de lo que su tamaño sugiere. Solo conviene entender que su carácter aventurero es más electrónico que mecánico, pero igual lo consigue. Para quien busca lujo, potencia y una capacidad fuera del asfalto fuerte sin renunciar al confort, la propuesta es seria.

Jetour G700 2026 — Interior lujo asientos piel cognac quemacocos panorámico Lujo, potencia y confort sin renunciar a la capacidad: el habitáculo del G700 respalda esa promesa- Foto: Jetour.

Ficha técnica del Jetour G700