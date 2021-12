Kia presenta una de los SUV más conocidas pero ahora con motor Turbo

Kia crece la gama de Sorento con una versión súper equipada, pero sobre todo más emocionante: SXL Turbo. Lo probamos durante un par de días en una ruta entre Ciudad de México y San Miguel de Allende, y gozamos de este crossover ahora con un motor con más potencia.

Por supuesto el tema de la motorización es lo que más cambia en esta nueva versión de Sorento. Hasta hace poco en México teníamos una versión de entrada, LX, que a partir de ahora desaparece. Con la implementación de esta nueva versión, tendremos de entrada a la EX, seguida de la EX Pack, ambas con motor 2.5 l. Finalmente el nuevo tope de gama será éste, el Sorento SXL 2022.

Kia DSC

La motorización turbo sólo aplica para esta versión tope de gama, resultando en la más potente del modelo, con 277 hp y 311 lb-pie de par motor, pero también presume algunos pequeños cambios como los faros LED con DRLs diurnos, LED traseros, espejos abatibles y rines de 18 pulgadas.

Tanto en ciudad como en carretera, Kia Sorento Turbo mantiene su buena dinámica de manejo. Los topes o irregularidades en la ciudad se superan sin ningún inconveniente. Cuando aceleramos, incrementamos el ritmo de velocidad de manera progresiva y fácil. El pedal es dócil y nos permite manejarlo a nuestro antojo. Cuando alcanzamos altas velocidades es cuando nos damos cuenta la relevancia de la buena insonorización y la puesta a punto de suspensiones, pues no hay ruidos extra en cabina o en ningún otro lugar de la camioneta.

Kia DSC

En curvas se aferra al pavimento. Se siente firme y fácil de llevar. La dirección es suave, pero permite percibir lo que está pasando, sin embargo, aísla lo suficiente para estar cómodos tanto en el asiento del conductor como en los de los pasajeros.

La fuerza del turbo se siente entradas las 2,000 revoluciones. Aunque el turbo lag no se siente tanto, sí existe, y cuando queremos rebasar debemos considerar unos pocos segundos extra. En ciudad se puede sentir un poco grande y compleja de maniobrar en espacios reducidos por las dimensiones, pues no podemos olvidar que se trata de un SUV C con capacidad para siete pasajeros. Aquí es donde las asistencias más cobran valor y nos ayudan a estacionarnos sin mayor complicación.

Kia DSC_6359

Kia Sorento Turbo es una gran opción que destaca dentro del mercado con una marca, que, aunque lleva poco en el país, ha crecido en el gusto de los mexicanos como ninguna otra. Buen equipamiento, incluyendo el tema tecnológico, seguridad y una buena relación valor-precio, al menos para la versión de entrada, y para la versión turbo, que en realidad la motorización es casi el único cambio, hay que poner 150 mil pesos adicionales.

Kia