La carretera que lleva a Todos Santos desde Cabo San Lucas es una de las más atractivas de México, con paisajes desérticos que contrastan con el azul del Pacífico, antes de llegar a un Pueblo Mágico donde las calles, las galerías y los atardeceres con el sol cayendo detrás del océano conforman experiencias memorables.

Más que una visita de paso, el destino permite diseñar un fin de semana que combina gastronomía, arte, surf y una forma más pausada de recorrer Baja California Sur.

Todos Santos funciona como una extensión natural de una estancia en Los Cabos, pero tiene personalidad propia. Su cercanía permite salir por la mañana desde Cabo San Lucas y llegar a tiempo para caminar por el centro histórico, descubrir sus edificios coloniales y hacer una primera parada en alguno de los cafés, restaurantes o tiendas independientes que dan vida al pueblo.

Para quienes llegan por el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, la ruta también puede integrarse a un viaje más amplio por la península.

Un recorrido habitual comienza alrededor de la plaza principal y la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. En sus calles se concentran galerías con pintura, escultura, fotografía y artesanía mexicana, así como pequeños comercios donde conviven el trabajo de creadores locales y propuestas contemporáneas.

Esta comunidad artística ha hecho de Todos Santos un punto de referencia cultural en la región, sin perder la escala cercana que permite recorrerlo a pie.

Todos Santos

El Hotel California hoy opera como restaurante, bar y boutique, pero conserva un lugar central en el imaginario del pueblo, por la canción de los Eagles, y quienes dijeron que no se inspiraron en Todos Santos aunque todas las señales apuntan allá.

Visitarlo no significa seguir una ruta obligada, sino entender cómo algunos espacios se han vuelto parte de la identidad visual de Todos Santos.

Un ritmo diferente

A pocas calles, cada fachada, mural o patio interior ofrece una razón para detenerse y observar con calma.

La cocina es otro de los motivos para pasar más de unas horas en el destino. Los sabores del Pacífico se prueban en tacos de pescado, mariscos y recetas que aprovechan productos frescos de la región.

La experiencia puede ser tan sencilla como elegir una taquería local o tan planeada como reservar una mesa que trabaja con ingredientes de temporada y chefs reconocidos. En ese contraste está parte del atractivo: comer bien no depende de un solo formato, sino de la posibilidad de encontrar propuestas con carácter en distintos momentos del día.

También hay rituales pequeños que se vuelven parte del viaje. Las fresas con crema de Agricole, una tienda de productos agrícolas gourmet, son una de esas paradas que han ganado un lugar especial entre quienes conocen la zona.

El Árbol de los Deseos, por su parte, propone una pausa distinta dentro del recorrido: un sitio que invita a dejar un mensaje y participar, aunque sea por unos minutos, en una tradición compartida.

Fuera del centro, el Pacífico abre otra dimensión. Playa Los Cerritos es una de las alternativas más conocidas para surfear, con oleaje que puede recibir distintos niveles de experiencia.

En Pescadero y San Pedrito, dos poblaciones contiguas, el paisaje cambia entre caminos rurales, acantilados y playas que conservan una atmósfera menos urbana. Punta Lobos permite observar las pangas de la cooperativa pesquera y caminar al atardecer frente al mar.

Conviene tomar en cuenta que las playas de esta costa tienen oleaje fuerte, por lo que no todas son adecuadas para nadar. Esa condición, sin embargo, forma parte de su personalidad: el Pacífico se disfruta aquí desde la tabla de surf, una caminata, la contemplación o una comida con vista al horizonte.

Pasar una noche allí permite entender mejor el destino. Hay hoteles boutique en el centro, propiedades junto al mar y propuestas que dialogan con el desierto y la agricultura local. Al caer la tarde, el fin de semana adquiere otro ritmo: una cena tranquila, una visita a una galería o simplemente el tiempo para ver cómo cambia la luz sobre las montañas y la costa.

Todos Santos demuestra que Los Cabos puede vivirse desde múltiples perspectivas. A la experiencia de playa y hospitalidad se suma un pueblo donde el arte, la cocina y la naturaleza invitan a viajar con menos prisa.