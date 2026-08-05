Un susurro de agua y piedra: mi viaje por los cuerpos de agua eternos de Nayarit, parte 2

El Manto — un manto de agua en un cañón

Desde ahí, seguí rumbo hacia Amatlán de Cañas, hasta llegar a El Rosario, donde se esconde El Manto, un cañón natural con una cascada de aproximadamente 7 metros que se desploma como una cortina sobre pozas de agua cristalina. Para llegar al fondo del cañón, bajé por una escalera de 144 escalones; sí, fue un pequeño esfuerzo, pero recordar esa bajada hace que la llegada sea aún más gratificante. El agua en las albercas naturales tiene diferentes profundidades, y puedes nadar o simplemente dejarte llevar por la corriente mientras escuchas el eco de las rocas y el canto de la vegetación.

El balneario ofrece servicios muy cómodos: hay regaderas, vestidores, restaurante y hasta villas para hospedarse. Si tienes más tiempo, considera quedarte en las villas: imagina despertar con ese paisaje de cañón al lado, con solo el murmullo del agua.

Consejo útil: revisa la temporada al planear tu visita. Durante los meses lluviosos (de julio hasta los primeros días de noviembre), el balneario trabaja al 50 % de su capacidad para albercas, según Visit México. También es recomendable llevar bloqueador biodegradable y repelente, y respetar la capacidad para no dañar el entorno. Hay estudios que estiman una carga turística máxima para preservar la zona.

Almuerzo lleno de sabor en Amatlán de Cañas: Los Tucanes

Después de refrescarme en El Manto, volví a la superficie con hambre y me dirigí al restaurante Los Tucanes, en Amatlán de Cañas. Pedí camarones (“camarones a cañonea”) y platillos caseros preparados con ingredientes locales. Sentarme ahí, mientras el aire de montaña me acariciaba, fue un momento de reconexión muy especial: no solo con la comida, sino con el sentido de ir más lento, de vivir más despacio.

Recomendaciones

Los camarones “acañonea” se acaban rápido; pide desde tu llegada. Prueba también sus aguas frescas de fruta de temporada.

Es un lugar muy local, así que ve con tiempo para comer sin prisa. Si eres sensible al picante, pide tu platillo con “poquito chile”.