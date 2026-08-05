Un susurro de agua y piedra: mi viaje por los cuerpos de agua eternos de Nayarit, parte 1

Desperté en Tepic con el corazón ligero y ganas de aventura. Mi primer paso para empezar el día con sabor local fue Casa 164, una cafetería acogedora a solo unos pasos del centro histórico. Con su decoración vintage, sus panecillos artesanales y ese café humeante de aroma profundo, sentí que mi viaje ya cobraba sentido antes incluso de salir de la ciudad.

Recomendaciones

Llega antes de las 10 a.m. para encontrar mesa sin espera.

Pide al menos un pan dulce de su panadería artesanal; cambia diario. Si vas a tomar fotos, la iluminación natural por la mañana es perfecta. Estacionarte es más fácil sobre calles alternas al centro histórico.

Las Tinajas de Santa Isabel — un oasis verde

Mi primera parada me llevó hacia Ahuacatlán, rumbo a las famosas Tinajas de Santa Isabel, también conocidas como Las Tinajas. Estas pozas naturales están formadas por agua que brota de las rocas, creando albercas de un color verde jade que parecen salidas de un sueño.

Lo mágico de este lugar es su sencillez: no hay grandes estructuras ni entradas ostentosas, sino un entorno rústico en total armonía con la naturaleza. Para llegar, hay que descender por una escalinata empinada; por ello, recomiendo llevar sandalias cómodas que puedan mojarse, protector solar biodegradable y repelente ecológico para cuidar tanto de ti como del entorno.

Algo que aprendí rápido: vale la pena visitar entre semana, cuando el lugar está más tranquilo, para disfrutar la paz de esas aguas sin multitudes.

Recomendaciones

Ve entre semana para disfrutar el lugar casi solo.

Lleva tenis antiderrapantes; algunas zonas alrededor de las piletas son resbalosas. El agua suele estar más clara temprano en la mañana.

No hay servicios, así que lleva agua potable y bolsa para tu basura.