Sayulita: parte 2

ChocoBanana: el sabor de las mañanas en Sayulita

El segundo día comenzó con un desayuno en ChocoBanana, uno de los lugares más emblemáticos de Sayulita para comenzar la mañana.

Su ambiente relajado, el aroma del café recién preparado y su variada oferta gastronómica lo convierten en un punto de encuentro para viajeros de todo el mundo. Desde fruta fresca y jugos naturales hasta platillos tradicionales y opciones internacionales, cada desayuno refleja el estilo relajado y multicultural que caracteriza a este destino.

Fue el lugar perfecto para recargar energías y seguir descubriendo todo lo que Sayulita tiene para ofrecer.

Tip:Llega temprano para disfrutar del ambiente más tranquilo y acompaña tu desayuno con alguna de sus especialidades preparadas con ingredientes frescos.

Rancho Mi Chula: aventura en el corazón de la naturaleza

Con energía renovada, la aventura continuó en Rancho Mi Chula, un espacio donde la naturaleza y las actividades al aire libre permiten descubrir otra cara de Sayulita.

Rodeado de paisajes naturales y senderos, este lugar invita a vivir experiencias que conectan con el entorno y muestran la riqueza natural que existe más allá de la playa. Es el escenario ideal para quienes buscan aventura, tranquilidad y una forma diferente de explorar la Riviera Nayarit.

Cada recorrido ofrece la oportunidad de apreciar la biodiversidad de la región mientras se disfruta de un ambiente auténtico y lleno de naturaleza.

Tip: Utiliza ropa cómoda, calzado cerrado y protector solar. Lleva agua suficiente y no olvides tu cámara para capturar los paisajes que encontrarás durante el recorrido.

Vive la esencia de Sayulita

Sayulita es mucho más que un destino de playa. Es un lugar donde la naturaleza, la gastronomía, la aventura y su ambiente bohemio crean experiencias que permanecen en la memoria.

Aquí cada sendero conduce a un paisaje diferente, cada restaurante cuenta una historia a través de sus sabores y cada rincón invita a descubrir una nueva forma de vivir la Riviera Nayarit.

Planea tu próxima escapada en rivieranayarit.com y despierta el paraíso.