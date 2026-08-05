Ruiz, Nayarit: parte 2

Río San Pedro: un gigante que fluye libre

Antes de regresar, hice una parada en el río San Pedro, un río libre de presas que conserva su curso natural. Su caudal, sonido y frescura hacen de este lugar un cierre

perfecto: aquí no hace falta más que sentarse en una piedra y dejarse llevar por el sonido del agua.

¿Por qué visitar Ruiz, Nayarit?

Porque es un lugar auténtico, donde la naturaleza manda, la gente recibe con calidez y cada rincón guarda una historia. Desde el cañonismo hasta el tejuino, pasando por chimeneas centenarias y ríos rebeldes, Ruiz te invita a explorar lo que muchos aún no conocen.

Conclusión: Una escapada auténtica al corazón de Nayarit

Ruiz es uno de esos destinos que te sorprende desde la primera mordida, el primer saludo y la primera zambullida en su naturaleza. Aquí, la tradición y la aventura se mezclan con paisajes que aún conservan su esencia más pura. Desde las montañas mineras hasta el calor de una cocina casera, este viaje me recordó que los grandes tesoros de Nayarit a veces están en los caminos menos transitados.

Si lo tuyo es el sabor local, la adrenalina entre cañones y los encuentros que se quedan grabados en el corazón, pon a Ruiz en tu mapa. Yo ya quiero volver… ¿y tú?

kilómetro a kilómetro

1. Desayuno tradicional en El Rosal de Zapata – Gastronomía típica: tamales de elote, café de olla, chilaquiles.

– Ubicado en la cabecera municipal.

2. Recorrido por las calles del centro de Ruiz – Plaza principal con kiosco, mercado, fachadas coloridas y comercio local.

– Oportunidad para fotos y conexión con la comunidad.

3. Cañonismo en el Cañón del Tenamache con Travesía Cora

– Actividad de aventura en contacto directo con la naturaleza.

– Descensos por cascadas, pozas naturales, vegetación abundante.

– Guías locales capacitados.

4. Visita al Real Mineral del Zopilote

– Zona minera histórica en la sierra.

– Ruinas entre bosque, ideal para explorar y tomar fotografías.

– Interesante para los amantes de la historia local.

5. Relajación en el Balneario Las Taunas

– Aguas naturales rodeadas de árboles y vegetación. – Buen sitio para nadar, hacer picnic o descansar. – Espacio popular entre locales, ideal para convivir.

6. Comida con la señora Susana (cocina tradicional) – Comida casera: enchiladas, carne seca, aguas frescas.

– Experiencia cercana y auténtica con una cocinera local.

– Encuentro cálido y lleno de sabor.