Nayarit y sus Pueblos Mágicos: parte 3

Islas, historia y naturaleza

Entre los destinos más singulares de Nayarit se encuentra Mexcaltitán, una pequeña isla rodeada de canales y manglares que ha sido relacionada históricamente con el origen de la cultura mexica.

El pueblo mantiene una fuerte identidad pesquera y conserva tradiciones que giran alrededor de la vida en el agua. Durante la temporada de lluvias, algunas calles llegan a inundarse, lo que le ha dado fama como “la Venecia mexicana”.

Los recorridos en lancha, el Museo del Origen y la gastronomía basada en mariscos forman parte de la experiencia turística del lugar.

Puerto Balleto

Puerto Balleto, ubicado en las Islas Marías, representa uno de los proyectos turísticos más recientes y distintos de México. Durante décadas, las islas funcionaron como complejo penitenciario federal, pero actualmente se han transformado en un espacio de turismo histórico, cultural y ecológico.

El destino permite conocer parte de la historia del antiguo penal, además de recorrer senderos naturales y observar la biodiversidad característica del archipiélago. La experiencia combina memoria histórica, conservación ambiental y turismo de naturaleza en un entorno insular poco explorado.

Compostela: tradición agrícola y herencia colonial

Compostela es uno de los municipios con mayor legado histórico en el estado. Fundado durante la época colonial, conserva edificios antiguos, plazas tradicionales y templos emblemáticos como la Parroquia de Santiago Apóstol.

La región es reconocida por su tradición agrícola, especialmente en la producción de café y tabaco, actividades que durante décadas han formado parte de la economía e identidad cultural de la zona. Actualmente, varios talleres y experiencias turísticas permiten conocer los procesos relacionados con ambos productos.

Además de su riqueza cultural, Compostela funciona como punto estratégico debido a su cercanía con varios destinos de playa de Riviera Nayarit, lo que lo convierte en un enlace entre el turismo de montaña y el turismo costero.

La riqueza turística de Nayarit

Los Pueblos Mágicos de Nayarit representan una de las ofertas turísticas más completas del occidente de México. En pocos kilómetros es posible pasar de playas y manglares a volcanes, zonas arqueológicas, pueblos coloniales y comunidades rodeadas de montañas.

Cada destino conserva tradiciones, sabores y formas de vida distintas, pero todos comparten un elemento en común: la autenticidad de su gente y el valor cultural que sigue vivo en cada plaza, mercado, calle y celebración.

Más que destinos turísticos, los Pueblos Mágicos de Nayarit son una muestra de la diversidad cultural, natural e histórica que define al estado y que hoy se ha convertido en uno de sus mayores atractivos para viajeros nacionales e internacionales.