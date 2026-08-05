Nayarit y sus Pueblos Mágicos: parte 1

Nayarit es uno de esos estados que sorprenden por la variedad de experiencias que ofrece en pocos kilómetros. Más allá de sus playas reconocidas internacionalmente, existe una red de pueblos donde la historia, la gastronomía, las tradiciones y la naturaleza siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana.

Actualmente, el estado cuenta con nueve Pueblos Mágicos, un nombramiento otorgado por la Secretaría de Turismo federal a destinos que conservan un valor histórico, cultural o natural especial. Cada uno representa una cara distinta de Nayarit: desde comunidades rodeadas de volcanes y montañas, hasta pueblos costeros donde el surf, la pesca y los manglares forman parte de la identidad local.

Recorrer los Pueblos Mágicos de Nayarit es descubrir antiguas rutas coloniales, zonas arqueológicas, calles empedradas, gastronomía tradicional, artesanías y escenarios naturales que reflejan la diversidad del estado.

El corredor del sur: tradición, volcanes y pueblos coloniales

La región sur de Nayarit concentra algunos de los pueblos con mayor riqueza cultural e histórica del estado. Aquí se encuentran Jala, Ixtlán del Río, Ahuacatlán y Amatlán de Cañas, destinos conectados por carreteras rodeadas de montañas, paisajes agrícolas y pequeños poblados tradicionales.

Esta ruta destaca por conservar gran parte de la arquitectura típica nayarita, además de tradiciones artesanales, gastronomía regional y una fuerte identidad cultural ligada a la vida serrana.

Jala

Considerado uno de los pueblos más representativos del estado, Jala destaca por su arquitectura colonial y por la presencia del volcán Ceboruco, uno de los principales atractivos naturales de Nayarit.

El corazón del pueblo es la Basílica Lateranense, una construcción de cantera rosa que domina el paisaje urbano y que se ha convertido en símbolo del municipio. Sus calles empedradas, casonas antiguas y plazas tranquilas crean una atmósfera ideal para recorrer el destino caminando y disfrutar de la fotografía urbana y arquitectónica.

Jala también es reconocido a nivel nacional por la producción de los famosos elotes gigantes, resultado de técnicas agrícolas tradicionales que han dado identidad al municipio durante décadas.

Además del turismo cultural, el pueblo funciona como punto de partida para actividades de senderismo y recorridos hacia el volcán Ceboruco, donde pueden apreciarse paisajes volcánicos, vegetación serrana y vistas panorámicas de la región.

Ixtlán del Río

Ixtlán del Río es uno de los destinos con mayor riqueza arqueológica del occidente del país. Su principal atractivo es la Zona Arqueológica Los Toriles, un sitio prehispánico famoso por su pirámide circular, considerada única en México por sus características arquitectónicas.

El sitio conserva vestigios de antiguas culturas mesoamericanas y permite conocer parte de la historia prehispánica de la región. Además de la zona arqueológica, el pueblo mantiene una importante tradición artesanal, especialmente en la elaboración de piezas de barro y cerámica.

La gastronomía local también forma parte importante de la experiencia, con platillos tradicionales preparados con recetas familiares que han pasado de generación en generación.

Ahuacatlán

Ahuacatlán conserva el ambiente clásico de los pueblos serranos de Nayarit. Su plaza principal, las iglesias históricas y las calles tranquilas permiten experimentar una forma de vida más pausada y tradicional.

El destino es conocido por su pan artesanal y por su gastronomía casera, donde predominan recetas típicas del sur del estado. Además, la cercanía con paisajes montañosos y comunidades rurales lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan experiencias más auténticas y alejadas del turismo masivo.