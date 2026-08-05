Ixtlán del Río: el barro y la alfarería tradicional

Ixtlán del Río es un destino con enorme tradición artesanal. Aquí el barro sigue siendo protagonista.

En talleres y espacios comunitarios como Alfarería Barrio de los Indios se producen piezas de alfarería tradicional utilizando técnicas que han permanecido por décadas.

Las manos moldean cántaros, macetas, ollas y figuras decorativas utilizando barro natural de la región. Muchas piezas son horneadas todavía en métodos tradicionales, conservando acabados rústicos y colores naturales que reflejan la identidad del sur de Nayarit.

Además, en Ixtlán también pueden encontrarse espacios como Nayarte Casa de Artesanías, donde convergen piezas artesanales de distintas regiones del estado, incluyendo arte wixárika, alfarería y trabajos en palma.

Un viaje para conocer el verdadero Nayarit

Recorrer estos corredores turísticos no es solamente comprar artesanías.

Es sentarte frente a un artesano y escuchar cómo aprendió el oficio de sus abuelos. Es entender que detrás de cada pieza existe historia, paciencia y tradición.

Nayarit tiene playas increíbles y paisajes espectaculares, pero también posee comunidades donde el turismo puede convertirse en una herramienta para conservar oficios que forman parte de la identidad cultural del estado.

Y quizá eso sea lo más valioso del viaje: descubrir que en cada taller todavía existen personas creando arte con las manos y con el corazón.