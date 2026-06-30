Nueva terminal de Tepic busca detonar turismo e inversión en Nayarit

Nayarit apuesta por convertir al Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit en una de las principales palancas de conectividad, inversión y desarrollo turístico del estado. La nueva terminal aérea, que registra un avance superior a 84 por ciento, forma parte de un proyecto de infraestructura con el que la entidad busca ampliar su capacidad para recibir vuelos nacionales e internacionales, atraer más visitantes y fortalecer su posición dentro del Pacífico mexicano.

La ampliación contempla una transformación de gran escala. La pista fue extendida 40 por ciento y ahora alcanza casi 3 kilómetros de longitud, lo que permitirá recibir vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá y Europa. A ello se suma el crecimiento de la terminal, cuya superficie pasó de 2 mil 500 a 60 mil metros cuadrados, así como la construcción de una torre de control de 43 metros de altura. De acuerdo con la información presentada por autoridades estatales y federales, las obras se desarrollan bajo estándares sustentables y representan una inversión superior a 4 mil 134 millones de pesos.Durante la presentación oficial del proyecto, realizada en la nueva terminal, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aseguró que el aeropuerto tendrá capacidad para recibir hasta 4 millones de turistas al año, en una estrategia que busca complementar la oferta aeroportuaria del país y no competir con otras terminales. El mandatario vinculó esta obra con un plan de inversión de largo plazo para la entidad, que contempla 180 mil millones de pesos en los próximos ocho años para vivienda, marina, canales de navegación, un parque industrial vinculado al aeropuerto y nuevas áreas de carga y descarga.La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que la conectividad aérea es un elemento clave para el crecimiento del sector. Señaló que 40 por ciento de los extranjeros que compran un boleto de avión hacia un destino lo hacen motivados por experiencias culturales y gastronómicas, por lo que contar con una terminal moderna puede fortalecer la llegada de viajeros interesados en la oferta turística del estado. Actualmente, el aeropuerto opera seis rutas, tres nacionales y tres internacionales, conectadas con puntos como Tepic, Compostela y la costa del Pacífico.

En términos operativos, el proyecto ya comienza a reflejar un mayor dinamismo. Carlos Manuel Merino Campos, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, informó que entre enero y abril de 2026 el aeropuerto registró más de 91 mil pasajeros, con crecimiento en operaciones nacionales e internacionales. A ello se suma la apertura de rutas como Houston, a través de United Airlines; Los Ángeles, por Volaris, y la próxima conexión con Calgary operada por WestJet hacia finales de este año, movimientos con los que Nayarit busca consolidar su presencia en mercados estratégicos.

Como parte del nuevo esquema de movilidad, también fue presentado el sistema de transporte terrestre NUA Exprés, diseñado para conectar al aeropuerto con los principales puntos turísticos del estado. El trayecto entre el nodo de Compostela y la terminal aérea tomará alrededor de 30 minutos, con la intención de facilitar el traslado de visitantes y fortalecer la integración del aeropuerto con la oferta turística regional.

Con esta expansión, Nayarit busca posicionar al aeropuerto de Tepic como un nodo estratégico para su crecimiento turístico y económico, en un momento en el que la conectividad aérea se ha convertido en uno de los factores centrales para atraer inversión, diversificar mercados y elevar la competitividad de los destinos.