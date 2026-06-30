Nayarit: El pulso natural del Pacífico mexicano

Nayarit es un territorio donde la naturaleza se despliega con una elegancia casi narrativa, como si cada ecosistema fuese un capítulo distinto de una misma obra viva. En este rincón del Pacífico mexicano, el paisaje no solo se observa: se respira, se escucha y se siente en cada matiz de luz y sombra.

A lo largo de su litoral, las playas se despliegan como lienzos de arena dorada y fina. En sitios como Sayulita, San Blas y Punta Mita, el océano dibuja una coreografía constante: olas que rompen con cadencia, brisas salinas que moldean el paisaje y tortugas marinas que emergen, guiadas por un instinto milenario, para depositar su vida futura en la arena. Aquí, el horizonte parece infinito, y el cielo se funde con el mar en una gradación de azules que invita a la contemplación.

Nayarit (Daniel Stoychev Photography)

Tierra adentro, la Sierra de Vallejo y otras elevaciones del estado levantan un telón verde de selvas bajas y bosques tropicales. En estas regiones, la luz se filtra entre las copas de los árboles creando claroscuros que parecen pintados a mano. La vegetación es densa, exuberante, y da cobijo a una fauna diversa: iguanas que se asolean sobre rocas tibias, venados que se desplazan con sigilo y aves que llenan el aire de trinos vibrantes.

Los manglares, especialmente en sistemas como La Tovara, constituyen uno de los ecosistemas más complejos y vitales. Sus raíces entrelazadas emergen del agua como estructuras casi arquitectónicas, filtrando sedimentos y sirviendo de refugio a peces juveniles, crustáceos y aves tanto endémicas como migratorias. Es un espacio donde el tiempo parece diluirse, y el silencio solo es interrumpido por el leve movimiento del agua o el batir de alas.

Frente a la costa, el territorio insular añade una dimensión casi mítica. En esta región se reconocen cinco islas principales que enriquecen el paisaje marino: las del Parque Nacional Islas Marietas —conformadas por dos islotes—, junto con otras formaciones cercanas que completan este conjunto insular. Estas islas, moldeadas por la erosión y

el tiempo, resguardan playas ocultas, acantilados abruptos y cavernas donde la luz penetra de forma casi sagrada.

Es aquí donde habita una de las aves más emblemáticas del Pacífico: el bobo de patas azules. Con su característico color turquesa en las patas y su peculiar danza de apareamiento, esta especie aporta un matiz exótico y fascinante al ecosistema. Su presencia convierte a estas islas en un santuario de biodiversidad y en un punto de observación privilegiado para quienes buscan entender la delicadeza del equilibrio natural.

En el corazón más húmedo del estado, la selva se vuelve más cerrada, más profunda. Allí, el agua encuentra su camino en forma de cascadas escondidas, como las Cascadas El Cora, donde el líquido cae con fuerza sobre pozas cristalinas, generando una bruma fresca que nutre helechos, musgos y flores silvestres. Estos espacios son oasis donde el sonido del agua se convierte en el lenguaje dominante.

La fauna de la Riviera Nayarit es un mosaico de vida en constante movimiento. Conviven especies endémicas —adaptadas a condiciones específicas del territorio— con visitantes temporales que recorren miles de kilómetros. Durante ciertas temporadas, el océano recibe a la imponente ballena jorobada, cuya presencia transforma el mar en un escenario de asombro. En los cielos y humedales, aves migratorias encuentran descanso, alimento y refugio, reafirmando el papel de esta región como un corredor biológico de importancia continental.

Así, la Riviera Nayarit se revela como una sinfonía natural compleja y profundamente armónica. Cada ecosistema —playa, sierra, bosque, manglar, islas, cascadas y selva— no solo coexiste, sino que se entrelaza en una narrativa viva que habla de permanencia, transformación y belleza indómita. Es un lugar donde la naturaleza no solo se contempla, sino que se experimenta como una presencia envolvente, casi poética, que deja una huella duradera en quien la recorre.