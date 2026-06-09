Tlaxcala refuerza su conectividad turística con nuevo Turibus

se busca acercar a los visitantes a los principales atractivos del estado.

En su apuesta por consolidarse como uno de los destinos emergentes más dinámicos del país, Tlaxcala incorporó una nueva unidad de Turibus que fortalecerá la movilidad turística y ampliará las opciones de recorridos para visitantes nacionales e internacionales.

La entrega de la unidad fue encabezada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quienes destacaron que este proyecto forma parte de una estrategia integral para mejorar la conectividad entre los principales atractivos culturales, históricos y patrimoniales de la entidad.

Rodríguez Zamora señaló que el nuevo Turibus contribuirá a impulsar la actividad turística en ciudades con alta afluencia de visitantes, así como en Pueblos Mágicos y sitios considerados patrimonio cultural, generando al mismo tiempo beneficios económicos para las comunidades locales.

“Con esta unidad impulsaremos los destinos turísticos y fortaleceremos el turismo nacional, al tiempo que promovemos una mayor derrama económica en favor de los habitantes de cada región”, afirmó.

La funcionaria explicó que la unidad contará con audioguías en distintos idiomas, lo que permitirá ofrecer una experiencia más accesible e incluyente para turistas nacionales y extranjeros interesados en conocer la riqueza arquitectónica, gastronómica, artística e histórica de Tlaxcala.

La nueva incorporación se suma a la estrategia de conectividad turística que ya opera en el estado a través de MOBILITY ADO, empresa que actualmente ofrece tres rutas: Val’Quirico, Ixtenco-Huamantla y Tlaxco-Zona Arqueológica de Tecoaque. Estos recorridos buscan facilitar el acceso a algunos de los principales atractivos turísticos de la entidad y fortalecer la competitividad del destino.

Las rutas que recorrerá estarán operadas por MOBILITY ADO.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar aseguró que Tlaxcala atraviesa uno de los momentos más importantes para su industria turística, impulsado por la llegada de nuevas inversiones, la realización de eventos internacionales y el crecimiento constante en el flujo de visitantes.

“Tlaxcala está de moda. Cada vez más personas descubren nuestro patrimonio cultural, gastronómico, conventual y barroco, lo que se traduce en mayores oportunidades económicas para nuestra población”, destacó.

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, indicó que la nueva unidad permitirá diseñar experiencias turísticas que conecten sitios históricos, culturales y religiosos de la capital y municipios cercanos, bajo una visión regional orientada a incrementar la estancia y el gasto de los visitantes.

Con esta incorporación, el gobierno estatal y la Federación buscan fortalecer la infraestructura turística de Tlaxcala y posicionar al estado como un destino cada vez más accesible para quienes buscan experiencias culturales, históricas y gastronómicas en el centro del país.

Durante la entrega de la unidad también participaron Víctor Vicente Cortés Melo, gerente general de Turismo y Producto Turístico en MOBILITY ADO; el secretario de Turismo estatal, Fabricio Mena Rodríguez, así como autoridades municipales y estatales.