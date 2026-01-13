Viajar con el paladar: dónde hospedarte en las capitales de la alta cocina

La gastronomía es, en muchas ocasiones, la puerta de entrada más directa a una ciudad. A través de sus sabores es posible entender su historia, su identidad y la forma en la que una cultura se expresa alrededor de la mesa. No es casualidad que algunos de los destinos más fascinantes del mundo coincidan con aquellos que albergan a los restaurantes más influyentes del panorama culinario global.

Desde Bangkok hasta Lima, pasando por París, Tokio o la Ciudad de México, el listado de The World’s 50 Best Restaurants traza un mapa que invita a viajar con el paladar como brújula. En este recorrido, el hospedaje deja de ser un elemento secundario para convertirse en parte esencial de la experiencia: el lugar donde se descansa, se observa la ciudad y se construyen los recuerdos. En ese contexto, IHG Hotels & Resorts propone una selección de propiedades que acompañan —y elevan— este viaje gastronómico por algunas de las ciudades más vibrantes del mundo.

Lima, Perú

La capital peruana destaca con cuatro restaurantes dentro del ranking: Maido, que fusiona la tradición local con la precisión japonesa; Kjolle y Mayta, referentes de la cocina peruana contemporánea; y Mérito, donde convergen influencias venezolanas y peruanas. Para vivir Lima con sofisticación y carácter, el InterContinental Real Lima Miraflores ofrece una experiencia que equilibra lujo contemporáneo e identidad local. En la misma zona, el Hotel Indigo Lima Miraflores propone una estancia de diseño moderno y espíritu creativo, ideal para conectar con la energía cultural de la ciudad.

Bangkok, Tailandia

Bangkok se consolida como uno de los epicentros gastronómicos más estimulantes del mundo, con seis restaurantes destacados en la lista: Gaggan, Potong, Sorn, Sühring, Le Du y Nusara, cada uno reinterpretando los sabores tailandeses desde distintas miradas. Para alojarse, voco Bangkok Surawong combina modernidad, comodidad y una ubicación estratégica cerca de la vida nocturna. El InterContinental Bangkok es perfecto para quienes desean explorar el corazón urbano, mientras que Vignette Collection Sindhorn Midtown Hotel Bangkok y Kimpton Maa-Lai Bangkok ofrecen propuestas de lujo contemporáneo pensadas para el descanso, el diseño y el bienestar.

París, Francia

En la capital francesa figuran cuatro nombres imprescindibles: Table by Bruno Verjus, Plénitude, Septime y Arpège, cada uno con una visión distinta de la alta cocina francesa, desde la vanguardia hasta el culto al producto vegetal. El InterContinental Paris – Le Grand, con su arquitectura histórica y elegancia atemporal, se presenta como una extensión natural de la experiencia parisina.

Tokio, Japón

Tokio suma tres restaurantes a la lista: Sézanne, Narisawa y Florilège, donde la técnica, la sostenibilidad y la creatividad dialogan con precisión. En el vibrante distrito de Shibuya, el Hotel Indigo Tokyo Shibuya permite vivir la ciudad desde una perspectiva contemporánea, con vistas panorámicas y una propuesta arquitectónica que refleja el pulso urbano japonés.

Ciudad de México, México

La capital mexicana está representada por Quintonil y Rosetta, dos restaurantes que reinterpretan la cocina desde el respeto al producto y la identidad local. Para hospedarse, Kimpton Virgilio Polanco ofrece una experiencia boutique que combina diseño, confort y una ubicación privilegiada en una de las zonas más dinámicas de la ciudad.

Seúl, Corea del Sur

Mingles es el restaurante que posiciona a Seúl dentro del ranking, con una propuesta que armoniza tradición coreana y técnicas contemporáneas. El InterContinental Grand Seoul Parnas, ubicado en uno de los distritos más prósperos, permite descubrir el lujo coreano desde una mirada sofisticada y actual.

Copenhague, Dinamarca

La capital danesa destaca con Alchemist, una experiencia gastronómica inmersiva que va más allá de la cocina, y Kadeau, que rinde homenaje a los sabores nórdicos. El Crowne Plaza Copenhagen Towers ofrece una estancia funcional y bien ubicada, ideal para explorar la ciudad con comodidad.