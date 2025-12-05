Puerto Rico: cultura viva, naturaleza y una identidad que conquista al viajero mexicano

En un momento en el que los destinos con experiencias auténticas marcan la pauta del turismo internacional, Puerto Rico emerge como una de las propuestas más vibrantes del Caribe. Así lo afirma Davelyn Tardi, directora de Relaciones Públicas de Discover Puerto Rico, quien visitó recientemente la Ciudad de México para fortalecer la presencia de la isla en el mercado latinoamericano y compartir por qué este territorio se consolida como un imán para viajeros que buscan historia, música, gastronomía y naturaleza en un mismo lugar.

Para Tardi, el interés creciente por Puerto Rico no es casualidad. La isla vive un momento cultural sin precedentes: su música recorre el mundo, sus artistas llenan estadios y su esencia caribeña conquista nuevos públicos.

“Todo el mundo está hablando de la isla, ya sea por nuestros artistas, por la música o por la cultura. Puerto Rico está en el momento idóneo para invitar a más viajeros a vivirlo desde adentro”, afirma la portavoz, convencida de que la identidad puertorriqueña —rica, diversa y orgullosa— es su mayor fortaleza.

Uno de los puntos clave para el viajero mexicano es la facilidad de acceso. Tardi explica que basta contar con pasaporte mexicano y visa estadounidense vigente para ingresar sin complicaciones. Desde ahí, la recomendación es clara: consultar descubrepuertorico.com y planificar con tiempo para aprovechar al máximo cada experiencia, especialmente si se pretende recorrer diferentes regiones de la isla.

Al preguntar por los imperdibles, Tardi menciona que: “Definitivamente, el Viejo San Juan es el corazón histórico. Es una ciudad con más de 500 años, con arquitectura colonial, museos, plazas y una escena gastronómica vibrante”. A solo minutos del aeropuerto, esta zona es la puerta de entrada para entender la mezcla cultural que define a Puerto Rico.

Luego está El Yunque, el icónico bosque lluvioso, único en el sistema de bosques nacionales de Estados Unidos. Ubicado a menos de una hora de la capital, ofrece cascadas, senderos y un entorno natural que sorprende incluso a los viajeros más experimentados.

Cerca de ahí se encuentran tres de las cinco bahías bioluminiscentes del mundo, un fenómeno natural que deslumbra a quien lo vive: “Es extraordinario ver el agua iluminarse con cada movimiento. Es una experiencia que marca para siempre”, recuerda.

La conversación fluye inevitablemente hacia la música, parte esencial del ADN boricua. Desde los ritmos ancestrales de bomba y plena hasta la historia moderna del reggaetón, Puerto Rico se ha convertido en referente global. “Incluso los conciertos están posicionando a la isla como destino; la gente viaja para vivirlos y se queda para descubrir nuestra cultura”, señala.

La gastronomía ocupa otro lugar protagónico. Tardi enfatiza que la cocina puertorriqueña es una mezcla de herencias africanas, taínas y españolas.

“Lo primero que deben probar es una piña colada, porque se creó en Puerto Rico”, dice entre risas. Luego vienen las frituras —alcapurrias, bacalaitos, empanadillas—; el mofongo, emblemático plato hecho a base de plátano; y el tradicional lechón asado, cuyo sabor se puede explorar en la famosa Ruta del Lechón.

A esto se suma una escena culinaria contemporánea encabezada por restaurantes como 1919, Cocina Abierta y proyectos que celebran los ingredientes locales. Si se habla de bebidas, Tardi es contundente: “Somos la capital del ron”. Desde la reconocida Casa Bacardí hasta Ron del Barrilito y Don Q, las experiencias de mixología son parte esencial del viaje.

El alojamiento también refleja la diversidad de la isla: hoteles de lujo como Vanderbilt o Dorado Beach, una reserva Ritz-Carlton; nuevas aperturas como Four Seasons; bed & breakfasts operados por locales; y propiedades boutique enfocadas en bienestar. Para Tardi, esta variedad permite que cada viajero encuentre su propio Puerto Rico.

El shopping es otro de los atractivos destacados. Plaza Las Américas, el centro comercial más grande del Caribe, y Mall of San Juan, especializado en lujo, complementan la oferta con tiendas de diseñadores locales y artesanos.

En cuanto a seguridad, Tardi sostiene que el destino es plenamente confiable para los visitantes: “Puedes rentar un carro, viajar tranquilo y, si te pierdes, un puertorriqueño seguro te ayuda”.

Finalmente, la directora de Relaciones Públicas sintetiza la esencia del destino: “Puerto Rico se descubre mejor con tiempo, con calma y con curiosidad. Es un lugar para explorar historia, música, naturaleza, gastronomía y, sobre todo, la calidez de su gente”.