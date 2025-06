El Festival de Jazz de Montréal celebra 45 años de pasión musical y encuentros inolvidables

Del 26 de junio al 5 de julio de 2025, Montréal volverá a convertirse en el escenario vivo del jazz y sus múltiples expresiones contemporáneas con la edición número 45 del Festival International de Jazz de Montréal. Considerado el festival de jazz más grande del mundo, esta celebración musical reunirá a más de 3,000 artistas de todas las latitudes y ofrecerá más de 350 conciertos, muchos de ellos gratuitos, en el vibrante Quartier des Spectacles y el Place des Festivals.

Con una asistencia esperada de más de dos millones de personas, el festival no solo honra sus raíces sino que también se reinventa con cada edición, consolidándose como uno de los principales eventos culturales del verano a nivel internacional.

Una historia que trasciende fronteras

Desde su creación, este festival ha sido testigo del paso de verdaderas leyendas de la música. Por sus escenarios han desfilado íconos como Aretha Franklin, Ray Charles, Nina Simone, Miles Davis, The Roots, Norah Jones y Beck. Cada edición ha sido un cruce de caminos entre tradición e innovación, entre el jazz puro y las nuevas corrientes musicales que lo alimentan y expanden.

Cartel 2025: clásicos, exploraciones y nuevas voces

La edición de este año promete una programación diversa, arriesgada y profundamente emocionante. Entre los nombres más destacados figuran Nas —interpretando su emblemático álbum Illmatic acompañado por una orquesta sinfónica—, Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra, Ayra Starr, Thundercat, Wynton Marsalis, Madlib, Esperanza Spalding, Men I Trust, The Violent Femmes, Arooj Aftab, Sun Ra Arkestra y The Cat Empire. Durante más de 10 días, se podrá disfrutar de conciertos en teatros, salas icónicas y escenarios al aire libre que convierten a toda la ciudad en una gran fiesta musical.

Mucho más que música: una experiencia inmersiva

El festival va más allá del jazz y de los conciertos. En esta edición, los asistentes podrán explorar otras facetas del evento, como las exposiciones temáticas, espectáculos íntimos en el espacio Le Studio TD y el proyecto Wall of Legends: Jazz is Everywhere, una innovadora experiencia de realidad aumentada que permite conectar la historia musical de Montréal con el entorno urbano y el dispositivo móvil.

Este enfoque cultural integral refuerza la identidad del festival como una experiencia envolvente que conecta generaciones, estilos y culturas.

Montréal, capital mundial del jazz… y del verano

La ciudad se transforma durante el festival: músicos en las calles, visitantes de todo el mundo, arte urbano, gastronomía local y una atmósfera única hacen de este evento una cita imperdible. Es un punto de encuentro para los amantes de la música, pero también un motor que impulsa el turismo, la economía creativa y el orgullo local.

Toda la programación, biografías de artistas, mapas interactivos y detalles sobre actividades paralelas están disponibles en el sitio oficial: montrealjazzfest.com.