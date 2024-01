Renueva tu espíritu en Los Cabos: un destino ideal para bienestar y relajación

Un santuario de serenidad entre dos océanos, Los Cabos se erige como un destino ideal para aquellos que buscan no solo un escape vacacional, sino una renovación profunda de cuerpo y mente.

Algunos spas y sus tratamientos

Uno de los spas más galardonados de la región es Desert Spa dentro del hotel Villa del Arco, uno de sus tratamientos insignia consiste en un facial enriquecido con piedras preciosas de citrino y aceites esenciales. El tratamiento incluye una exfoliación con microcristales y enzimas, seguida de un masaje con piedras preciosas y la aplicación de un cóctel de sueros antioxidantes

Resalta también Somma WineSpa del hotel Grand Fiesta Americana. Los tratamientos del lugar están basados en los poderes curativos del vino, incluyen masajes con Chardonnay y Sauvignon Blanc además de una amplia gama de vinos nacionales e internacionales que se incorporan a las terapias.

Gastronomía

El Huerto es un restaurante con un concepto farm to table que nació con la promesa de promover la sustentabilidad y aprovechar todos los recursos. Además de su excelente ubicación, el lugar cuenta con jardines, huertas y árboles frutales que dan vida a sus platillos.

Otro lugar insignia del concepto farm to table es Flora Farms. Dentro del espacio se encuentran Flora’s Field Kitchen, el Farm Spa, el Farm Bar, Flora Farms Grocery y Flora Farms Celebrations. Además, la finca abarca las Shoppes at Flora Farms, los Culinary Cottages y The Haylofts, lujosas viviendas construidas a mano con pacas de paja, diseñadas especialmente para amantes de la cocina.

Flora Farms

Actividades al aire libre y playas

La excursión de senderismo a la cima del Cerro de la Zeta proporciona una vista panorámica inigualable de Los Cabos. La caminata a través de la flora y fauna del desierto, seguida de la contemplación del océano desde la cima, se convierte en una experiencia física y espiritual que contribuye al bienestar integral.

Descubre la inmensidad del Mar de Cortés mediante la experiencia de kayak en la Bahía de Santa María. Remar en aguas cristalinas, rodeado de acantilados y vida marina, no solo proporciona una dosis de ejercicio, sino que también conecta directamente con la naturaleza, ofreciendo una perspectiva única de la biodiversidad marina de Los Cabos.

Explora la Playa El Chileno con una experiencia de snorkel guiada. Descubre la riqueza marina en sus aguas cristalinas y experimenta una conexión directa con la naturaleza. Esta actividad no solo proporciona ejercicio físico, sino también una oportunidad única para apreciar la biodiversidad marina en su hábitat natural.

Kayak en Los Cabos

Espacios de tranquilidad y paisajes únicos

La Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna es un refugio para aquellos que buscan un oasis de tranquilidad. Rodeado de pinos y con vistas al Mar de Cortés, este espacio invita a la contemplación y la meditación. La serenidad del entorno y el contacto con la naturaleza crean un ambiente propicio para encontrar la paz interior.

La experiencia de paddleboard en la bahía de Cabo Pulmo es una actividad rejuvenecedora. Este enclave marino protegido ofrece aguas tranquilas y cristalinas, ideales para practicar paddleboard y conectarse con la biodiversidad submarina. Esta actividad no solo fortalece el cuerpo, sino que también permite una inmersión en la belleza natural del lugar.

Consulta más recomendaciones de experiencias e ideas de viaje en VisitaLosCabos.travel, el sitio oficial del destino que te permite planear, explorar y conocer todas las maravillas de Los Cabos.