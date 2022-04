Qatar 2022: Estas son las recomendaciones si quieres ir al Mundial

La Copa del Mundo Qatar 2022, que se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, está cada vez más cerca. Serán 32 diferentes selecciones las que se disputen el título como el próximo campeón.

Si estás pensando en viajar para ver algún partido de México ya sea contra Argentina, Polonia o Arabia Saudita tendrás que tener en cuenta algunas recomendaciones antes de tomar tu vuelo, como las restricciones por COVID-19 o los usos y costumbres del país.

Recomendaciones para viajar

La Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de la guía del viajero tiene algunas recomendaciones si quieres asistir al país de Medio Oriente, cuya capital es Doha. Sus idiomas son el árabe y el inglés, con la moneda riyal catarí como la oficial.

Ante el panorama sanitario por la pandemia causada por la COVID-19, las autoridades piden a cualquier turista que quiera ingresar a su territorio un certificado de vacunación (Pfizer/BioNTech; Moderna; AstraZeneca y Johnson & Johnson; Sinopharm, Sinovac, Sputnik y Covaxin están condicionadas a una prueba de antígenos en Qatar) y el resultado negativo de una prueba de PCR realizada dentro de las 72 horas previas al viaje.

Previo a la llegada, los viajeros deberán llenar un formulario de autorización de ingreso en el sitio web de Ehteraz. Los mexicanos no requieren visa para entrar a Qatar con un permiso de estancia por 30 días que pueden ser renovados.

Las medidas sanitarias en Qatar implican el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos abiertos y cerrados. Si planeas moverte en transporte público, debes tener en cuenta que tanto los autobuses como el metro operan al 60 por ciento de su capacidad.

Costumbres en Qatar

Al ser un país musulmán, las tradiciones en Qatar son distintas a las habituales en México. Hay conductas castigadas como gritar en la calle o ser grosero con el prójimo, lo que pueden llevarte a multas de 3 mil riyales qataríes (800 dólares), hasta seis meses de cárcel o ser deportado.

Además, existe una política de cero tolerancia a conducir bajos los efectos del alcohol, consumir bebidas alcohólicas o estar en estado de ebriedad en espacios públicos. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.

Mejor evita los gestos públicos de afecto o de intimidad, así como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que son ilegales. Las mezquitas no están abiertas al público que no sigue la religión, a menos algunos recorridos de la Mezquita Nacional Mohammed Ibn Abdul Wahhab y la Mezquita de la Ciudad de la Educación.

Los ciudadanos tienen una forma particular de vestir, por lo que se recomienda cubrir hombros y rodillas en lugares públicos como museos, hospitales, oficinas de correos y dependencias públicas, ya que se te podría negar el acceso. En algunos centros comerciales no podrás entrar con shorts, minifaldas o blusas sin mangas. Sin embargo, las mujeres no tienen que cubrirse la cabeza.

Otra de las cosas que no debes olvidar es evitar fotografiar directamente a personas locales sin su consentimiento, ya que se considera ofensivo. La grabación de videos y toma de fotografías con equipo profesional, semiprofesional, o el uso de cualquier tipo de tripié, requiere de un permiso especial.

Profeco advierte fraudes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre algunas ofertas de paquetes de viaje que incluyen boletos para los partidos. La única manera en que se pueden adquirir es por medio de dos canales autorizados para su venta: la página de la FIFA y MATCH Hospitality. En México, solo pueden comercializar paquetes los agentes MATCH Hospitality (que en México se encuentran por medio de Zest Events, Lusso Travel y Mundomex).

De esta forma, la agencia de gobierno aseguró por medio de un comunicado que ninguna agencia de viaje o entidad comercial podrá incluirlas como parte de sus paquetes.