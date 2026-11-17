La inversión de más de 80 millones de dólares que realizó FedEx para instalar su nuevo Centro de Servicios de Capacidades Globales (GCS) en la Ciudad de México busca posicionar al país como un nodo estratégico para la prestación de servicios profesionales, administrativos y operativos que darán soporte a 33 países en América, además de impulsar la generación de empleos especializados y ampliar las oportunidades de internacionalización para las empresas mexicanas.

El nuevo centro contempla la creación de más de 500 empleos directos altamente especializados para finales de 2026, con capacidad para alcanzar una plantilla de hasta mil colaboradores.

Durante la inauguración del GCS, Jorge L. Torres, vicepresidente de Operaciones de FedEx México compartió que las instalaciones cuentan con tecnología avanzada y sistemas de seguridad, y concentrará equipos multidisciplinarios responsables de funciones relacionadas con la experiencia del cliente, finanzas y operaciones comerciales, con el objetivo de agilizar procesos, impulsar la innovación y fortalecer la capacidad de respuesta de la compañía en sus mercados internacionales.

Desde esta ubicación, FedEx brindará servicios de apoyo estratégico desde Canadá hasta Argentina, en una operación que confirma la apuesta de la compañía por México, uno de sus mercados más rentables a nivel mundial y donde mantiene presencia desde hace más de 35 años.

“Esta ubicación contribuirá a fortalecer nuestras capacidades en áreas estratégicas y reafirmar a México como un destino clave para la prestación de servicios globales”, afirmó Jorge L. Torres.

Por su parte, Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, destacó que el proyecto representa una oportunidad para aprovechar el talento mexicano en operaciones globales de mayor especialización. Explicó que México fue seleccionado frente a otras alternativas en Estados Unidos y Latinoamérica para albergar el centro.

Además de la generación de empleos de alto valor, el funcionario subrayó el potencial de esta infraestructura para ampliar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a los mercados internacionales.

“En México existen alrededor de 5.4 millones de Mipymes, que generan aproximadamente 20 millones de empleos. Sin embargo, uno de sus principales desafíos continúa siendo llevar sus productos a nuevos mercados y clientes”, aseguró.

En este contexto, destacó la colaboración entre FedEx y la Secretaría de Economía mediante el programa Mipymes sin fronteras, que cumple su primer año y ofrece a las empresas que cuentan con el distintivo Hecho en México descuentos de hasta 45 por ciento en envíos nacionales e internacionales, capacitación gratuita y asesoría especializada en logística, exportación y embalaje.

El objetivo es facilitar que negocios con operaciones principalmente locales desarrollen las capacidades necesarias para incorporarse al comercio internacional y ampliar sus oportunidades comerciales.

Asimismo, Alexandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, señaló que la llegada de FedEx representa una oportunidad para acercar empleos especializados a los habitantes de la demarcación y fortalecer la actividad económica local.

La funcionaria destacó la importancia de generar condiciones para atraer inversiones y facilitar la vinculación entre las empresas y el talento disponible en la ciudad.

Con este centro, FedEx amplía su participación en México más allá del transporte y la distribución de mercancías, al incorporar servicios profesionales y digitales que aprovechan el conocimiento especializado del país para respaldar operaciones globales.