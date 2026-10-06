MOBILITY ADO apuesta por la movilidad del talento humano, presenta MOBILITY ADO Empresas

MOBILITY ADO fortalece su portafolio de soluciones de movilidad con MOBILITY ADO Empresas, una propuesta especializada para atender las necesidades de empresas, organizaciones e instituciones para trasladar al capital humano.

La presentación de la nueva división tuvo lugar durante el 20th World HR Congress 2026, organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), un espacio que puso en el centro de la conversación la transformación del talento, la cultura y las organizaciones.

En este marco, Juan Carlos Abascal, director de MOBILITY ADO Empresas, participó con la ponencia “Los retos de la movilidad para empresas y gobiernos”, en la que abordó la necesidad de ampliar la conversación sobre el traslado de las personas y entenderlo como un elemento que forma parte de su experiencia cotidiana.

“Una solución de movilidad no comienza con un autobús, sino con entender cómo, cuándo y desde dónde se mueven las personas. A partir de ahí es posible diseñar sistemas que respondan a las necesidades reales de cada organización y, al mismo tiempo, mejoren la experiencia de quienes los utilizan”, señaló Juan Carlos Abascal.

La nueva solución parte de una evolución en la manera de entender la movilidad del talento: pasar de un enfoque centrado únicamente en el traslado a uno que considera a las personas, sus necesidades y el contexto en el que se desarrolla cada operación.

Para ello, la compañía combina experiencia, conocimiento, seguridad, capacidad operativa y flexibilidad para evaluar, diseñar y gestionar soluciones de acuerdo con las características de cada organización.

El modelo contempla variables como rutas, horarios, demanda, infraestructura y condiciones particulares de cada operación, con el propósito de construir alternativas que hagan los recorridos más simples, seguros y eficientes, y que contribuyan al bienestar de las personas y al funcionamiento de las organizaciones.

Juan Carlos Abascal, director de MOBILITY ADO Empresas.

MOBILITY ADO Empresas integra más de 85 años de experiencia de MOBILITY ADO con el conocimiento especializado de sus equipos y las mejores prácticas internacionales de Hualpén, compañía con presencia en Chile y 48 años de experiencia en movilidad de personas.

En México, a través de TEPER, cuenta con equipos especializados para entender las necesidades de cada organización, diseñar soluciones a la medida y evolucionar con ellas. Esta experiencia se articula en cuatro capacidades: personas que cuidan personas; seguridad que da tranquilidad; experiencia que suma conocimiento; y soluciones que se adaptan a cada organización. Estas capacidades integran conocimiento especializado, conducción responsable, procesos de seguridad, infraestructura y flexibilidad para responder a las características de cada servicio.

La seguridad ocupa un lugar central en este modelo, desde el cuidado y mantenimiento de las unidades hasta el cumplimiento de los requerimientos físicos, normativos y jurídicos asociados a cada operación. Asimismo, la formación continua de los conductores busca fortalecer una conducción responsable y eficiente, así como una experiencia confiable para las personas.

Desde esta perspectiva, la movilidad del talento puede formar parte de las conversaciones de Recursos Humanos no como un servicio aislado, sino como una experiencia que conecta a las personas con los lugares donde desarrollan su trabajo.