Eficiencia financiera sobre ruedas: la prueba de fuego para la cadena de suministro

En México, mover mercancías también es una decisión financiera. Contar con una flota capaz de responder a la demanda implica destinar capital para vehículos, mantenimiento, seguros y renovación; quedarse corto puede traducirse en retrasos, unidades saturadas y oportunidades perdidas.

En este escenario, TIP México plantea gestionar los vehículos como herramienta estratégica para la operación y las finanzas. No es una discusión menor. El transporte terrestre moviliza alrededor del 69 por ciento de las exportaciones y el 46.7 por ciento de las importaciones del país, mientras las empresas mexicanas destinan cerca del 17 por ciento de sus ventas a costos logísticos, de acuerdo con el Estudio Nacional de Indicadores Logísticos. La pregunta ya no es solo cuántos vehículos necesita una compañía, sino cuánto capital inmoviliza y qué tan rápido puede ajustar su capacidad ante cambios en la demanda.

Del activo al servicio

Durante años, tener una flota propia fue sinónimo de control. Hoy, para muchas empresas, también significa capital inmovilizado, depreciación y costos que no generan valor cuando las unidades no ruedan.

“Una unidad parada no solo cuesta en mantenimiento; es capacidad que deja de generar valor. Por eso las empresas empiezan a ver su flota de otra forma: la pregunta no es cuántos vehículos tienen, sino qué tan productivos son y qué tan rápido pueden ajustar su capacidad sin comprometer su flujo de efectivo”, explica Marcelo Caraveo, director de Riesgo y Remarketing de TIP México.

Este cambio impulsa la adopción del arrendamiento vehicular. Datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) reportan un parque acumulado de más de 319,000 unidades arrendadas en México, señal del creciente interés por modelos que permiten usar los activos sin cargar con todo el peso financiero y operativo de ser dueño.

Para TIP México, el arrendamiento integral significa acompañar el activo durante su ciclo de vida. Comprar una unidad implica absorber depreciación, mantenimiento, seguros, administración y riesgo de obsolescencia; en un esquema integral, estos elementos se gestionan dentro de una misma estrategia de movilidad.

El costo real de una unidad detenida

Un vehículo fuera de operación puede significar una ruta sin cubrir, una entrega retrasada, mercancía en espera o capacidad adicional contratada. Por eso gana relevancia el Costo Total de Propiedad (TCO por sus siglas en inglés), que permite medir cuánto cuesta mantener productivo un vehículo durante su vida útil.

En este sentido TIP México diferencia su propuesta: integra en la administración de flotas arrendamiento, mantenimiento, seguros, telemetría y gestión de activos en la administración de flotas.

Con el arrendamiento las flotas se vuelven más productivas y con capacidad para adaptarse a la demanda.

Una flota que crece o se reduce con el negocio

La flexibilidad adquiere mayor relevancia cuando la demanda no es constante. Una empresa puede necesitar unidades adicionales en temporada de alta actividad, en una expansión regional o para un nuevo contrato, pero no necesariamente durante todo el año. Comprar unidades para cubrir esos picos deja una flota sobredimensionada cuando la demanda se normaliza.

El arrendamiento permite alinear la capacidad de transporte con las necesidades del negocio, poniendo el foco en disponibilidad, productividad, costo por kilómetro, utilización de activos y respuesta.

En un entorno donde cada peso invertido debe rendir al máximo, la eficiencia de una flota se mide también por el capital que libera, el tiempo que mantiene sus unidades en operación y la velocidad con la que responde al mercado. Esa es la prueba de fuego: mover mercancías con una estructura financiera y operativa flexible.