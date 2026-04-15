Isuzu apuesta por un ecosistema de capacitación para elevar eficiencia y rentabilidad del transporte

Después de obtener un crecimiento de 58.68 por ciento en sus ventas al menudeo y alcanzado una participación de 9.29 por ciento del mercado nacional en el primer trimestre de este año, Isuzu Motors de México refuerza su estrategia de servicio al cliente mediante un ecosistema integral de capacitación que busca maximizar el rendimiento de las unidades y la rentabilidad de los negocios.

De acuerdo con el reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con cifras de INEGI, Isuzu ocupa ya el cuarto lugar en el TOP de los fabricantes de vehículos pesados de carga en nuestro país.

La compañía ha consolidado una red nacional de 36 concesionarios y 40 talleres que no solo garantiza cobertura operativa, sino también atención técnica especializada. En estos puntos, personal capacitado brinda servicio respaldado por refacciones originales, un elemento clave para prolongar la vida útil de los vehículos y asegurar su desempeño en ruta.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es su programa permanente de capacitación para operadores, impartido el segundo sábado de cada mes en concesionarios de todo el país. Estos cursos están diseñados para perfeccionar habilidades de conducción con impacto directo en indicadores críticos como consumo de combustible, costos de mantenimiento y seguridad vial.

A través de iniciativas como SmartDrive y Walkaround, los operadores adquieren herramientas prácticas para una conducción más eficiente y segura. Entre los principales beneficios destacan la optimización del consumo de diésel, la reducción del desgaste de componentes, el incremento en la vida útil de las unidades y una mayor productividad operativa.

Durante estas sesiones, los participantes son capacitados en el uso adecuado del tacómetro para realizar cambios de marcha en el momento preciso, técnicas de frenado con motor y freno de escape, así como la importancia de mantener velocidades constantes para mejorar el rendimiento energético. A ello se suma la adopción de rutinas de inspección diaria, que permiten detectar fallas de manera preventiva y evitar paros no programados.

En paralelo, la armadora ha ampliado su oferta de capacitación hacia talleres de servicio, particularmente en torno a la transición tecnológica que implica la normativa de emisiones Euro VI. Estos entrenamientos especializados abordan el funcionamiento de sistemas avanzados de postratamiento como DPD y SCR, así como los procesos de regeneración y el uso adecuado de insumos como el fluido de escape diésel (DEF).

Con ello, Isuzu no solo prepara a su red técnica para atender nuevas generaciones de vehículos, sino que también contribuye al cumplimiento de regulaciones ambientales más estrictas, alineándose con los objetivos de reducción de emisiones en el sector transporte.

Los programas están disponibles tanto para clientes individuales como para empresas con flotillas y talleres afiliados, lo que amplía el alcance de esta estrategia y refuerza el vínculo de la marca con sus usuarios.

A la fecha, Isuzu Motors de México tiene más de 70,000 vehículos en circulación que hoy forman parte activa del desarrollo productivo nacional, por ello apuesta por un modelo de servicio integral que combina tecnología, conocimiento y acompañamiento técnico, con el objetivo de impulsar una operación más eficiente, segura y sustentable en el autotransporte.