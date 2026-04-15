Geotab acelera la electrificación de flotas

La firma Geotab reafirma su posición como uno de los principales impulsores de la movilidad sustentable a nivel global, tras la publicación de su quinto Informe Anual de Sostenibilidad e Impacto, en el que destaca avances concretos en la adopción y operación de vehículos eléctricos (VE) dentro de flotas comerciales.

El documento revela que los vehículos eléctricos conectados a su plataforma recorrieron más de 870 millones de millas (1,400 millones de kilómetros) durante 2025, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la electrificación en el transporte y el papel de los datos como catalizador de esta transición.

Actualmente, las empresas enfrentan presiones simultáneas por reducir costos, emisiones y cumplir con regulaciones ambientales, por ello, el desarrollador de soluciones de vehículos y activos conectados, sostiene que la sostenibilidad ya no es un objetivo aislado, sino una estrategia directamente vinculada a la rentabilidad operativa.

“Ya no necesitamos debatir entre sostenibilidad o rentabilidad, cuando se integra con un enfoque pragmático en el valor a corto plazo, la sostenibilidad es un claro impulsor de la eficiencia y la rentabilidad”, afirmó Neil Cawse fundador y CEO de Geotab, al subrayar que cada mejora operativa basada en datos genera beneficios inmediatos y medibles.

Datos que impulsan la electrificación

Uno de los principales hallazgos del informe es cómo el uso de telemática avanzada permite a las empresas tomar decisiones más precisas sobre cuándo y cómo electrificar sus flotas. A través del análisis de patrones de uso, consumo energético y operación diaria, los clientes de Geotab han logrado:

Reducir el ralentí de vehículos hasta en 30%

Eliminar millones de litros de desperdicio de combustible

Optimizar rutas y tiempos de carga en vehículos eléctricos

Estos avances no solo contribuyen a la reducción de emisiones, sino que también impactan directamente en los costos operativos, consolidando el argumento de que la transición energética puede ser financieramente viable.

Casos globales: del dato a los resultados

El informe documenta múltiples casos de éxito en distintos sectores, donde la electrificación y el uso de datos han generado beneficios tangibles:

En Bélgica, por ejemplo, la empresa postal bpost SA logró ahorrar 1.6 millones de euros en combustible (equivalente a 1 millón de litros de diésel), apoyándose en datos de vehículos eléctricos para optimizar una flota de 10,000 unidades de última milla.

En Reino Unido, Tarmac dedicada a la construcción e infraestructura redujo el ralentí en 30 por ciento y mejoró la eficiencia de combustible en 25 por ciento y disminuyó las infracciones por exceso de velocidad en un 25 por ciento (por cada mil millas) en solo tres meses.

En Italia, Autolinee Federico disminuyó en 20 por ciento su consumo de combustible y redujo 40 por ciento las infracciones, mediante la optimización del comportamiento de conducción y el cumplimiento del tacógrafo.

En Estados Unidos, la mayorista Richards Building Supply proyectó ahorros anuales superiores a 195,000 dólares tras implementar un piloto de 90 días soluciones basadas en datos.

Estos ejemplos evidencian cómo la electrificación, respaldada por inteligencia de datos, no solo es viable, sino escalable en distintas industrias.

Metas climáticas y desempeño ambiental

Geotab también reportó avances relevantes en su propia operación, alineados con objetivos climáticos de largo plazo:

Reducción de emisiones de alcance 2 en 42.5% interanual

Disminución del 87.5% respecto a su línea base de 2019

Reducción de emisiones de alcance 3 en 14%

Además, la compañía elevó su calificación de Cambio Climático del CDP a nivel B, y obtuvo una medalla de plata de EcoVadis, posicionándose en el 15 por ciento superior de empresas evaluadas.

Estos avances forman parte de su compromiso de reducir en 50 por ciento sus emisiones absolutas para 2030 y alcanzar emisiones netas cero en 2040, bajo la iniciativa global The Climate Pledge.

Inversión interna para acelerar la transición

Más allá de sus clientes, Geotab también impulsa la adopción de vehículos eléctricos al interior de su organización. La empresa ha destinado más de 2 millones de dólares a incentivos para empleados, cubriendo hasta el 25 por ciento del costo de adquisición de vehículos eléctricos.

A ello se suman 41 estaciones de carga gratuitas, programas de movilidad compartida de cero emisiones y el reembolso total del transporte público, configurando un ecosistema corporativo alineado con la descarbonización.

El enfoque integral de Geotab —que combina tecnología, datos y sostenibilidad— le ha permitido consolidarse como el proveedor número uno de telemática comercial a nivel global por cuarto año consecutivo, de acuerdo con ABI Research.

El mensaje del informe es claro: la electrificación de flotas ya no es una apuesta a futuro, sino una realidad en marcha donde los datos son el motor principal para acelerar su adopción y maximizar sus beneficios.

Consulta el informe completo en: https://www.geotab.com/about/corporate-sustainability/