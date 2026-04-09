Congreso Internacional de Transporte analiza prácticas internacionales para aplicar en México

son ejemplos de movilidad que podrían replicarse y ajustarse a las necesidades de nuestras ciudades.

La disponibilidad de operadores se perfila como uno de los factores que inciden en la calidad del transporte público en México. Empresas del sector reportan ausencias recurrentes de conductores que, en algunos casos, obligan a retirar unidades de circulación, reducen la frecuencia del servicio y elevan la saturación en horas pico.

Frente a este escenario, la discusión sobre cómo atraer y formar nuevos perfiles se ha vuelto central en la agenda del sector. En ese contexto, un caso presentado durante el Congreso Internacional de Transporte (CIT) en 2025 comenzó a ganar relevancia por su enfoque integral y sus resultados operativos.

Se trata de La Rolita, un modelo de transporte público desarrollado en Bogotá, Colombia, que combina operación eléctrica, eficiencia en el servicio y una estrategia laboral orientada a ampliar la base de operadores.

Adriana Camargo, vocera del proyecto, explicó durante su participación en el pasado CIT 2025, que en poco más de dos años de operación el sistema ha alcanzado niveles superiores al 90 por ciento en su Evaluación Mensual Integral de Calidad (EMIC), un indicador que mide conducción, limpieza, calidad del servicio y siniestralidad.

Entre los elementos más relevantes del modelo es su enfoque de inclusión laboral, ya que más del 60 por ciento de su plantilla está integrada por mujeres, ello ha permitido incorporar nuevos perfiles a un sector donde históricamente la participación femenina ha sido limitada.

En cuanto a la flota que opera en La Rolita, está compuesta por 195 autobuses eléctricos con recorridos de hasta 200 kilómetros por carga, lo que garantiza eficiencia operativa y viabilidad en rutas urbanas. A ello se suma un componente ambiental que incluye reciclaje de insumos, reutilización de agua y programas comunitarios.

El CIT como referente

Jesús Padilla Zenteno, presidente de Grupo CISA y fundador de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), encargada de organizar el CIT, subrayó que el valor de este foro radica en su capacidad de exponer y analizar diversos casos de proyectos de movilidad que están generando resultados efectivos en otras partes del mundo.

“El Congreso ha sido un catalizador de cambio. Aquí no solo se discuten ideas, se ponen sobre la mesa experiencias reales que permiten entender qué está funcionando en otras ciudades y cómo esas soluciones pueden adaptarse a nuestro contexto. Ese es el paso clave: pasar del diagnóstico a la implementación”, señaló.

Asimismo, destacó que uno de los principales aportes del Congreso ha sido colocar al usuario en el centro de la discusión, vinculando temas como profesionalización del operador, calidad del servicio y sostenibilidad en un mismo modelo de movilidad.

Jesús Padilla Zenteno, presidente de Grupo CISA y fundador de la AMTM.

“No podemos hablar de transporte sin hablar de las personas. La calidad del servicio depende de quienes lo operan, y por eso es fundamental construir esquemas que dignifiquen el trabajo del operador y fortalezcan su papel dentro del sistema”.

Adaptar experiencias internacionales

El interés por modelos como La Rolita no se ha limitado al ámbito teórico. De acuerdo con Nicolás Rosales Pallares, presidente de la AMTM, estas experiencias abren una ruta clara para enfrentar uno de los retos más urgentes del sector.

“Lo que vimos con La Rolita confirma que existen modelos que pueden responder a varios de los desafíos actuales del transporte público. El déficit de operadores ya impacta la operación, y este tipo de esquemas permiten ampliar la base laboral, profesionalizar el servicio y hacerlo más atractivo para nuevos perfiles”, afirmó.

Rosales Pallares añadió que la discusión no se centra en replicar un modelo de manera directa, sino en identificar los elementos que pueden trasladarse al contexto mexicano. “No se trata de copiar, sino de adaptar. Cada ciudad tiene condiciones distintas, pero hay principios que sí pueden aplicarse: mejores condiciones laborales, capacitación, esquemas empresariales más sólidos y una visión de servicio centrada en las personas. Ese es el tipo de debate que estamos impulsando rumbo a la siguiente edición del Congreso”.

La posible implementación de estas ideas no implicaría una réplica exacta, sino la adaptación de elementos clave a las condiciones locales, como los esquemas de profesionalización, los modelos laborales y la incorporación de nuevos perfiles al sector.

Este proceso resume uno de los propósitos del CIT a lo largo de sus 16 ediciones: transformar el intercambio de experiencias en soluciones prácticas y aplicables.

Nicolás Rosales Pallares, presidente de la AMTM.

Próxima edición

La edición número 17 del Congreso Internacional de Transporte se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional. Un evento de acceso gratuito previo registro en: www.citamtm.org

En este encuentro, autoridades, empresas y especialistas buscarán avanzar en propuestas concretas para fortalecer el sistema de movilidad en México y poder revertir la falta de operadores, tal como ocurrió en el caso de La Rolita, que además ya es una referencia internacional que alimenta la discusión sobre posibles rutas de solución.