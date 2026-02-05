OnStar alcanza 300 mil vehículos conectados en México y consolida su liderazgo en movilidad inteligente

OnStar, la plataforma tecnológica de seguridad, asistencia y conectividad de General Motors (GM), alcanzó los 300 mil vehículos conectados en México, consolidándose como el ecosistema de movilidad conectada más relevante de la industria automotriz en el país.

Este hito refleja tanto el crecimiento sostenido de la plataforma como la acelerada adopción de soluciones digitales por parte de los conductores mexicanos para los cuales la conectividad se ha convertido en un diferenciador clave para la experiencia del usuario.

Desde su llegada al mercado nacional en 2013, OnStar ha impulsado una visión de movilidad más segura, conectada y personalizada, integrando servicios que van desde asistencia en emergencias y localización vehicular, hasta diagnóstico remoto, navegación, internet a bordo y sistemas avanzados de infoentretenimiento.

“Hoy un vehículo es mucho más que un medio de transporte. Es un entorno donde las personas se informan, se comunican y trabajan. En OnStar hemos sido pioneros en garantizar estas facilidades a través de un sistema que, además, brinda servicios de seguridad y asistencia, asegurando experiencias extraordinarias”, señaló Yammil Guaida, director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente y OnStar para México.

Impacto en seguridad y respuesta a emergencias

De acuerdo con la compañía, a lo largo de su operación en el país, OnStar ha colaborado con autoridades estatales y federales, así como con la Cruz Roja Mexicana, en la atención de emergencias. Entre los principales indicadores destacan:

Envío de más de 6 mil ambulancias .

. Atención remota de más de mil accidentes con heridos por asesores certificados en Asistencia Médica de Emergencias.

por asesores certificados en Asistencia Médica de Emergencias. Al cierre de 2025, una tasa de recuperación del 76% en vehículos robados equipados con la solución.

en vehículos robados equipados con la solución. Un promedio mensual de 130 solicitudes del servicio de Bloqueo Remoto de Motor , utilizado de forma preventiva para evitar el robo de vehículos estacionados.

del servicio de , utilizado de forma preventiva para evitar el robo de vehículos estacionados. Más de 55 mil situaciones de emergencia atendidas.

Estos resultados posicionan a la conectividad como una herramienta estratégica para fortalecer la seguridad vial y patrimonial, un tema prioritario en la agenda del transporte y la movilidad en México.

Movilidad conectada como eje estratégico

Además de la asistencia en emergencias, el ecosistema OnStar ofrece Wi-Fi a bordo para hasta siete dispositivos, así como actualizaciones remotas de software que garantizan el correcto funcionamiento de los sistemas del vehículo. Esto permite el acceso a aplicaciones de entretenimiento y servicios digitales.

En el ámbito empresarial, la plataforma también ha fortalecido su oferta de administración de flotillas, proporcionando visibilidad en tiempo real del desempeño de los vehículos y acceso a servicios de seguridad y conectividad para los conductores, un factor clave para la eficiencia operativa y la gestión de riesgos.

“Alcanzar 300 mil vehículos conectados refleja la confianza de nuestros clientes y nuestro compromiso con la innovación, no solo en seguridad, sino también en asistencia y conectividad”, afirmó Guaida.

Con este avance, OnStar reafirma su papel como actor central de la transformación digital de la movilidad en México, apostando por soluciones que integran tecnología, seguridad y conectividad para ofrecer una experiencia automotriz cada vez más inteligente, personalizada y centrada en el usuario, en línea con las nuevas demandas del sector transporte y movilidad.

Para los usuarios que no cuentan con un vehículo equipado de fábrica, OnStar extiende su propuesta a través de la aplicación OnStar Guardián.