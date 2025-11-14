Daimler Truck México recibe el distintivo “Hecho en México”

Daimler Truck México fue reconocida con el distintivo “Hecho en México”, otorgado por la Secretaría de Economía durante la Expo Transporte ANPACT 2025, en reconocimiento a la calidad, innovación y aportación de los vehículos producidos en sus plantas del país.

El reconocimiento fue entregado por María Bárbara Botello Santibañez, directora del Plan de Marca Nacional Hecho en México, a Marcela Barreiro, presidenta y CEO de Daimler Truck México. La directiva destacó que el distintivo reafirma el valor del talento nacional y el papel estratégico que México tiene dentro de la red global de manufactura de la compañía.

“Recibir el distintivo Hecho en México nos llena de orgullo, pues representa el esfuerzo de miles de colaboradores que día a día impulsan la excelencia operativa y tecnológica desde nuestro país hacia el mundo; además, reafirma nuestro compromiso con México como un centro estratégico para la industria global del transporte de carga”, afirmó Barreiro.

El distintivo Hecho en México reconoce los altos estándares de producción y calidad de Daimler.

Con más de 80 años de presencia en México, la compañía se ha consolidado como uno de los principales exportadores del sector automotriz. Actualmente, produce el 60% de los vehículos pesados del país, lo que impacta de manera significativa en la economía nacional y en la generación de empleos especializados.

Por su parte, Botello Santibañez subrayó que el distintivo también reconoce la alianza entre la empresa y el sector público para fortalecer la manufactura nacional.

“Reconocer a Daimler Truck México significa destacar una alianza que fortalece a nuestra industria. La inversión de Daimler, el talento de sus trabajadoras y trabajadores, y la cadena de valor que impulsa en el país son ejemplo de cómo la colaboración entre una empresa global y la capacidad mexicana puede generar innovación, empleo y competitividad”, señaló.

Un reconocimiento al desarrollo y producción en sus plantas.

El distintivo “Hecho en México” se otorga a productos que cumplen altos estándares de calidad nacional y tiene como objetivo promover el consumo de bienes producidos en el país, fortaleciendo la competitividad y el orgullo por la manufactura mexicana.