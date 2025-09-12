DFAC Dongfeng fortalece presencia con nueva distribuidora en Chihuahua

Como parte de su estrategia de expansión en el país, DFAC Dongfeng México, representado por Grupo Magna en nuestro país, inauguró oficialmente una nueva distribuidora en Chihuahua, en alianza con SISA Motors.

Durante la apertura, Philipp Heldt, gerente general de DFAC México, destacó el compromiso de la compañía con la región: “Esta apertura reafirma nuestra confianza en el potencial económico de Chihuahua y nuestro compromiso por acercar soluciones de transporte confiables y eficientes. Buscamos ser un socio estratégico para las empresas que requieren movilidad y rendimiento en sus operaciones diarias”.

Por su parte, Fernando Álvarez, director de Grupo SISA, subrayó la importancia del proyecto para el grupo: “Somos un referente en el manejo integral de residuos con presencia en 9 estados del país y, al mismo tiempo, hemos consolidado una trayectoria en vehículos comerciales. Con DFAC Dongfeng fortalecemos esa visión y ofrecemos a los transportistas de Chihuahua el respaldo de un socio local que entiende sus necesidades”.

En un comunicado, se informó que la nueva distribuidora ofrecerá a clientes del norte del país un portafolio integral de vehículos comerciales que abarca pickups, vanes, camiones ligeros, medianos y pesados, acompañado de servicios de postventa, refacciones y programas de mantenimiento preventivo y correctivo. Mientras que el soporte logístico y de refacciones estará garantizado a través del centro de distribución nacional ubicado en el Estado de México el cual es operado por Estafeta.

Estrategia de crecimiento en México

Desde su llegada al mercado en 2024, DFAC Dongfeng ha introducido modelos con motores a gasolina y diésel Euro 6, y consolidado una red de 27 puntos de venta y 21 talleres autorizados, además de tres nuevas distribuidoras en proceso. La compañía prevé cerrar 2025 con al menos 30 distribuidores activos en todo el país.

Con la apertura de esta nueva distribuidora, la marca refuerza su cobertura en el norte de México y avanza en su meta de consolidarse como referente en vehículos comerciales, apostando por eficiencia, durabilidad y cumplimiento con normativas ambientales.