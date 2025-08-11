Unilever pone en marcha su primera flota de tractocamiones eléctricos en México

Como parte de su estrategia global para alcanzar cero emisiones netas en toda su cadena de valor hacia 2039, Unilever de México puso en operación su primera flota de tractocamiones eléctricos, destinados a las operaciones logísticas en el Valle de México.

En esta primera fase, el proyecto integra cinco unidades de carga pesada, cada una equipada con cajas secas de 53 pies, con capacidad para mover hasta 300 toneladas diarias de producto terminado. Las operaciones se concentrarán en un hub de recarga que cuenta con cargadores de hasta 600 kW, lo que permite la carga simultánea de hasta 12 tractocamiones.

Aunque la logística representa solo el 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Unilever, el 90% de esa cifra corresponde al transporte por carretera, lo que convierte a este segmento en un área prioritaria para su transformación.

“El camino hacia la descarbonización exige transformar cada eslabón de la cadena de valor. Esta flota de movilidad eléctrica representa un paso tangible hacia ese objetivo, al combinar innovación tecnológica con soluciones energéticas limpias que reducen nuestro impacto ambiental”, señaló Regina Montes, directora de Operaciones de Unilever de México.

La filial mexicana se une así a otros mercados estratégicos como Países Bajos, Arabia Saudita y Turquía, que ya incorporaron vehículos eléctricos de carga como parte de sus soluciones logísticas para reducir la huella de carbono. A nivel global, Unilever también desarrolla tecnologías complementarias como la captura de carbono y el uso de unidades impulsadas por hidrógeno.

“Sabemos que los grandes cambios suceden cuando se trabaja con constancia. Esta flota es solo el inicio de un camino más amplio, donde la logística sirve para consolidar una cadena de valor en beneficio de las personas y del planeta”, agregó Montes.

Con esta iniciativa, Unilever de México fortalece su compromiso con un sistema de distribución más limpio, eficiente y alineado con su visión global de alcanzar una operación completamente descarbonizada.