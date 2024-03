AMAVe supera expectativa de crecimiento en su flota para arrendamiento vehicular

El número de vehículos para el esquema de arrendamiento vehicular creció 25 por ciento en México en los últimos dos años, dio a conocer en su informe, Alberto Gómez, presidente saliente de Asociación Mexicana de Arrendadoras de vehículos (AMAVe).

Durante la toma de protesta de Antonio Pinto como nuevo presidente de la AMAVe y del Nuevo Consejo Directivo 2024-2026, Alberto Gómez indicó que, al cierre de su gestión, la flota de los 17 asociados pasó de 250 mil vehículos a 350 mil unidades para arrendamiento, mismas que representan una inversión de 77 mil millones de pesos en activos.

“Del parque vehicular actual, un 89 por ciento son vehículos ligeros que crecieron 23 por ciento durante 2023; mientras que los vehículos híbridos y eléctricos continúan tomando impulso al registrar un crecimiento de 22 por ciento”, añadió Alberto Gómez.

Asimismo, destacó que de un millón 400 mil autos que la industria automotriz colocó en el mercado nacional en 2023, poco más del 5 por ciento fueron adquiridos por los socios de la AMAVe.

En cuanto al número de unidades de arrendamiento vehicular para el segmento de transporte de carga, Gómez subrayó que se incrementó 50 por ciento y que, en los próximos meses con el auge del nearshoring esperan un mayor dinamismo en la actividad de las flotillas mexicanas por lo que las empresas de arrendamiento estarán muy presentes.

Impulsa AMAVe acciones para evitar pérdidas millonarias

Entre otro de los avances durante la gestión de Alberto Gómez, fue la iniciativa de ley para reformar el Código de Comercio para que un arrendador pueda pedir y ejecutar la retención de los vehículos en arrendamiento ante el no pago.

“Hoy en día no tenemos una defensa jurídica real contra clientes que han caído en el retraso de pagos correspondientes y no hay forma de recuperar el bien sin un proceso largo y extenuante, que cuando termina el vehículo ya no es comercializable”, apuntó.

Y es que, de acuerdo con la AMAVe, tan solo en el 2023, en los estados de Sonora, BCS, Jalisco, Quintana Roo, CDMX, Querétaro y Nuevo León, las pérdidas sumaron más de 1,000 millones de pesos al año por este delito.

Hasta este momento, la asociación ha logrado que, en Sonora, Baja California Sur y Jalisco sea Ley en el Código Penal, el Delito de Robo Equiparado en Vehículo Arrendado no entregado, por lo que el abuso de confianza se tipificará como Robo Equiparado, cuando se arriende un vehículo y se desvíe su uso para venderlo en partes, venderlo a un tercero o cometer algún delito.

“Hemos tenido reuniones con los senadores presidentes de las Comisiones de Economía y Asuntos Legislativos, y esperamos que en esta legislatura podamos contar con la certeza jurídica que nos dará oportunidad de inversión y reducir las pérdidas económicas”, puntualizó Alberto Gómez.