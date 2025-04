Jeff Bezos ‘pone el ojo’ en TikTok: Amazon presenta oferta de última hora para comprar la app

Amazon presentó una oferta de última hora para comprar TikTok, según personas con conocimientos del tema consultadas por el New York Times.

La gigante del comercio electrónico, de Jeff Bezos, presentó una oferta para adquirir en su totalidad a TikTok, que se enfrenta a una fecha límite para cambiar su estructura ante la amenaza de la prohibición de la app en Estados Unidos.

TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china. El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado con prohibir totalmente la app en su territorio si ByteDance no la vende a una compañía estadounidense.

Los legisladores republicanos y demócratas han expresado que les preocupa la seguridad nacional, debido a que TikTok es de propiedad china, por ello, aprobaron una legislación para forzar la venta de la app de videos.

En uno de sus primeros actos tras llegar a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump extendió en 75 días el plazo para que TikTok encontrara un nuevo propietario que satisfaga al gobierno, siendo la fecha límite del 4 de abril.

Trump dijo que la plataforma debe buscar un comprador final y ofreció la opción de una participación del 50 por ciento para EU en la compañía.

¿Cuál es la oferta de Amazon para adquirir TikTok?

Amazon presentó su oferta para adquirir TikTok en una carta dirigida al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, según The New York Times.

Amazon y TikTok no han contestado a la solicitud de comentarios hecha por el periódico neoyorkino.

Donald Trump ha señalado que confía en que su administración podrá negociar un acuerdo con ByteDance.

En una conversación con periodistas el domingo 31 de marzo por la noche, Trump afirmó que “hay un interés tremendo en TikTok” y añadió que le gustaría que TikTok “siga vivo”. Además, aseguró que hay muchos compradores potenciales.

Según Trump, su gobierno está en comunicación con China y afirmó que los representantes chinos también quieren un acuerdo de venta.

La semana pasada, Trump declaró que consideraría una reducción de aranceles a China si el gobierno de ese país aprueba una venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Este miércoles 2 de abril, Trump anunciará una nueva ronda de aranceles.

Durante su primer mandato, Trump intentó prohibir TikTok por motivos de seguridad nacional, lo cual fue detenido por los tribunales antes de que su administración negociara una venta de la plataforma que finalmente no se materializó. Cambió su posición sobre la popular aplicación durante la elección presidencial del año pasado y ha acreditado a la plataforma por ayudarlo a ganar más votantes jóvenes.

TikTok y ByteDance no han comentado públicamente sobre las conversaciones. ByteDance ha dicho previamente que no planea vender la aplicación, y no es claro si ha cambiado de opinión.

Si TikTok no se vende a un comprador aprobado por EU para el 5 de abril, la ley original que prohíbe el uso de la app a nivel nacional volvería a entrar en vigor. No obstante, Trump ha dicho que el plazo para un acuerdo sobre TikTok podría extenderse más si es necesario.

De acuerdo con las cadenas NBC y CBS News, que citan fuentes familiarizadas con las discusiones dentro de la Administración, Trump hablará con sus asesores este miércoles 2 de abril sobre ofertas presentadas por empresas estadounidenses a la compañía china ByteDance para comprar total o parcialmente TikTok.

Además de esta oferta de última hora hecha por Amazon, entre los posibles inversores interesados figuran Blackstone y Oracle, así como firmas de capital privado, de acuerdo con CBS. Previamente, también Microsoft había puesto ‘el ojo’ en TikTok.

Con información de The New York Times, AP y EFE.