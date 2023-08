Elon Musk tiene nuevo contador: ¿Quién es Vaibhav Taneja, el CFO de Tesla?

Tesla tiene una larga historia de promoción del talento desde dentro. Las contrataciones externas no duran mucho en la cultura de carga dura y áspera del fabricante de automóviles, y se necesita cierta resistencia para trabajar para Elon Musk.

El nuevo director financiero de Tesla, Vaibhav Taneja, ya tiene un trabajo considerable como director de contabilidad de la compañía. Los observadores de Tesla se sorprendieron al escuchar el lunes que estaba reemplazando a Zach Kirkhorn, un veterano de Tesla de 13 años que renunció abruptamente al puesto de CFO.

Si bien Kirkhorn ha sido una presencia tranquila y constante y ha hablado largo y tendido regularmente con los inversores, incluso desempeñando el papel de sustituto de Musk la vez que se saltó la presentación de ganancias de Tesla, Taneja es menos conocido. Trabajó para la firma de contabilidad de Tesla y más tarde en SolarCity, una compañía con problemas que muchos inversores desearían que el fabricante de vehículos eléctricos no hubiera adquirido. Ha hablado brevemente en una sola llamada de ganancias de Tesla, a principios de 2019.

Taneja, de 45 años, no respondió a una solicitud de comentarios.

Las acciones de la compañía cayeron 1.1 por ciento este martes a 248.58 dólares a las 9:34 horas en Nueva York. Las acciones se han más que duplicado en lo que va del año.

El cambio llega en un momento crítico para Tesla. La compañía está construyendo una nueva fábrica en México y se está preparando para llevar su camioneta Cybertruck al mercado, ya que se defiende de sus rivales en el mercado cada vez más concurrido de vehículos eléctricos. Tesla ha estado reduciendo los precios en toda su línea para mantener su posición en la cima de la industria del automóvil eléctrico, y la rentabilidad se ha visto afectada.

Taneja comenzó su carrera en Nueva Delhi. Se graduó en 1999 con una licenciatura en comercio de la Universidad de Delhi, según su perfil de LinkedIn. Luego pasó casi 17 años en PricewaterhouseCoopers, la firma de contabilidad de Tesla desde hace mucho tiempo.

Se unió a SolarCity en 2016 y se convirtió en controlador corporativo. Poco después, Tesla adquirió el instalador de paneles solares. Los accionistas del fabricante de automóviles demandaron más tarde a Musk y a la junta directiva de Tesla, acusándolos de ocultar los problemas financieros de SolarCity.

Taneja se convirtió en el controlador corporativo de Tesla en mayo de 2018 y fue nombrado director de contabilidad en marzo de 2019. Su predecesor, Dave Morton, había sido contratado fuera de Seagate Technology, pero renunció después de menos de un mes.

Arreglo inusual

Greg Selker, director gerente de la firma de búsqueda de ejecutivos Stanton Chase, dijo que la tendencia general en las empresas estadounidenses es contratar directores financieros orientados a los negocios con mucha experiencia operativa. Taneja ascendió a través de las filas de auditoría en PwC y sus dos títulos concurrentes en Tesla son un arreglo inusual.

“Un CAO es responsable de todos los informes financieros, Taneja es realmente el contador de un contador”, dijo Selker en una entrevista telefónica. “Por lo general, un CFO tiene una experiencia comercial más amplia”.

Taneja puede haber sido fundamental para las primeras incursiones de Tesla en la India. Es uno de los cuatro directores de Tesla India Motors and Energy Private Ltd., que se estableció en 2021 en la ciudad sureña de Bangalore, según el Ministerio de Asuntos Corporativos. Tesla aún no vende ningún vehículo eléctrico en la India.

Poseía alrededor de 105 mil acciones de la compañía al 7 de julio, una participación que actualmente está valorada en alrededor de $ 26 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Musk, la persona más rica del mundo, supervisa seis compañías: Tesla, SpaceX, X (anteriormente conocida como Twitter), Boring Co., Neuralink y xAI, su empresa más reciente. Los muchos intereses de Musk y las demandas competitivas por su tiempo han planteado durante mucho tiempo preocupaciones sobre si Tesla depende demasiado de un solo individuo.

El fabricante de vehículos eléctricos tiene solo cuatro oficiales ejecutivos: Musk, Drew Baglino, vicepresidente senior de tren motriz e ingeniería energética; Tom Zhu, vicepresidente sénior de automoción; y ahora Taneja.