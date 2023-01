‘EU quiere la hegemonía tecnológica’: China acusa abuso de poder

El gobierno de China acusó el martes a Washington de buscar la “hegemonía tecnológica” tras reportes de prensa de que Estados Unidos podría aumentar la presión sobre el gigante tecnológico Huawei al bloquear todo acceso a proveedores estadounidenses.

La posible medida, reportada por Bloomberg News, The Financial Times y The Wall Street Journal, endurecería las restricciones impuestas en 2019 que limitan el acceso de Huawei a los chips de procesador y otras tecnologías.

A la compañía, que fabrica equipos de red y teléfonos inteligentes, se le permitió comprar algunos componentes menos avanzados.

Huawei Technologies Ltd., la primera marca tecnológica global de China, está en el centro del conflicto entre Washington y Beijing sobre tecnología y seguridad.

Los funcionarios estadounidenses dicen que Huawei es un riesgo para la seguridad y podría facilitar el espionaje chino, una acusación que la compañía niega.

“China está gravemente preocupada por los informes”, dijo una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning. Acusó a Washington de “estirar demasiado el concepto de seguridad nacional y abusar del poder estatal” para reprimir a los competidores chinos.

“Tales prácticas son contrarias a los principios de la economía de mercado” y son “una flagrante hegemonía tecnológica”, dijo Mao.

Mao dijo que Beijing “defendería los derechos legítimos” de sus compañías, pero no dio ninguna indicación de cómo podría responder el gobierno. Beijing ha hecho declaraciones similares después de la acción pasada de Estados Unidos contra sus compañías, pero a menudo no hace nada.

La prohibición de las ventas de chips avanzados de procesadores estadounidenses y música, mapas y otros servicios de la unidad Google de Alphabet Inc. paralizó el negocio de teléfonos inteligentes de Huawei. La compañía vendió su marca de teléfonos inteligentes Honor de gama baja para revivir las ventas al separarla de las sanciones a su matriz corporativa.

El Departamento de Comercio acordó otorgar licencias de exportación a empresas estadounidenses para permitirles vender chips menos avanzados y otra tecnología a Huawei que se considerara que no era un riesgo para la seguridad.

Eso siguió a las quejas de que los proveedores perderían miles de millones de dólares en ventas anuales.

La administración Biden está considerando no otorgar más tales licencias, aunque no se ha tomado ninguna decisión, informaron los medios de comunicación, citando a personas no identificadas familiarizadas con las deliberaciones oficiales.

Huawei se apresuró a eliminar los componentes estadounidenses de su red y otros productos y ha lanzado nuevas líneas de negocios que sirven a fábricas, automóviles autónomos y otros clientes industriales. La compañía espera que sean menos vulnerables a la presión de Estados Unidos.

Huawei dice que su negocio está empezando a recuperarse

“En 2020, salimos con éxito del modo de crisis”, dijo Eric Xu, uno de los tres ejecutivos de Huawei que se turnan como presidente, en una carta de diciembre a los empleados. “Las restricciones de Estados Unidos son ahora nuestra nueva normalidad, y hemos vuelto a los negocios como de costumbre”.

Se pronosticó que los ingresos del año pasado cambiarían poco a partir de 2021 en 636.9 millones de yuanes (91.6 millones de dólares), dijo Xu.