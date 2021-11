Esta es la mejor manera de conectar todos tus dispositivos

Aprovechando el lanzamiento de la nueva Samsung Galaxy Tab7, decidimos hacer un cambio de dispositivos en todo nuestro flujo de trabajo. Dejamos a un lado nuestro iPad, iPhone y Apple Watch para darle la bienvenida a toda la serie Galaxy con la Tab S7+, el nuevo Z Flip 3, el Galaxy Watch 4 Classic y los Galaxy Buds 2. Todos estos hacen parte de la lista de novedades que la coreana presentó en el último semestre.

Pero, ¿qué necesidad de tener todos los dispositivos de la misma marca? La respuesta está en crear un ecosistema. Se trata de tener todos los dispositivos enlazados, en este caso de la familia Galaxy, facilitándonos la vida al estar interconectados, lo que nos permitan tener mayor fluidez, y con eso nos referimos a que podemos continuar con las mismas tareas sin importar el dispositivo que estemos usando.

Como eje principal usamos el Z Flip 3, la segunda generación del plegable renovado que, por su configuración física, nos permite tener una ventaja a la hora de tomar videollamadas y apoyarlo en alguna superficie. Los Buds 2 se conectan con tan solo abrir la caja y la conectividad se puede intercalar automáticamente entre la tablet y el teléfono sin necesidad de quitarlos de nuestros oídos.

La Tab S7+ la usamos para trabajos como escritura, búsqueda de información, descarga de imágenes y aplicaciones como Slack y Google Drive. La gran pantalla nos hace sentir como si estuviéramos en una laptop (nos encantó), es muy ágil en respuestas, apertura y cierre de aplicaciones, al igual que el cambio entre ellas. La interfaz permite usar al mismo tiempo varias apps, haciendo todo más fácil. Si necesitamos transferir información de la tablet al teléfono, podemos compartir imágenes directamente sin tener que usar un tercero o copiar y pegar textos.

tablet samsung

El S Pen hace que el trabajo en tablet sea no sólo práctico sino también más divertido. Desde nuestra perspectiva no hay nada como tomar notas a mano, y la integración del lápiz electrónico hace que sea muy sencillo. Hasta tiene un atajo especial para la app de escritura, aunque no es ni cercano al desempeño del Apple Pencil.

Para tener una extensión del celular tenemos el Galaxy Watch 4, desde el cual podemos manejar muchas aplicaciones. Cambiar la música, contestar llamadas y enviarlas a los Buds, responder mensajes, y leer las indicaciones de un mapa que está puesto en el teléfono, entre muchas otras interacciones disponibles.

watch

Este ecosistema se puede ampliar si tienes más dispositivos Galaxy o de Samsung como un SmartTag. Si estás pensando en crear uno, te recomendamos que comiences con los dispositivos que más usas y poco a poco integres otros. Busca una marca que te permita estar presente en cada aspecto de tu día a día.