¿Para qué me sirve tener tokens no fungibles?

Los tokens no fungibles proporcionan garantía y seguridad en diversos sectores como el inmobiliario y el del arte. (Shutterstock)

La tecnología del blockchain está avanzando a pasos agigantados y cada vez son más quienes le apuestan al registro de transacciones y rastro de activos a través de la criptografía.

“Podríamos pensar en prácticamente mundo tokenizado. Están los NFT, que son los tokens no fungibles, en donde es un tipo de criptoactivo, que a diferencia de bitcoin o ether, estos tokens son únicos, no los puedo intercambiar por otro token de su misma especie y además no los puedo fraccionar (...) ni intercambiarlos por otro de su misma naturaleza”, explicó Eloisa Cadenas, fundadora de Cryptofintech y Presidenta del Consejo de BChain Capital, en EF Meet Point Virtual: La ¿temible? llegada del bitcoin y sus amigos.

Pero, ¿qué se puede hacer con los tokens no fungibles? Además de que son coleccionables, se pueden aplicar al mundo de los videojuegos, a tokens de utilidad y a los metaversos.

“Podemos utilizar un NFT que esté representando una parte alícuota de alguna propiedad, de algún bien inmueble. Ese token será esa representación o ese certificado que le dará autenticidad. El NFT se vuelve en un activo digital construido en una blockchain, el cual va a dar esa garantía o esa certeza de que quien lo tenga será propietario de eso que está representando”, precisó Cadenas.

La fundadora de fundadora de Cryptofintech explicó que los NFT pueden tener alcances mundiales en todas las industrias, “podríamos tener acciones tokenizadas, podríamos tener esos NFT en el sector inmobiliario, en el criptoarte. Los artistas no tienen que acudir ahora a una galería y vender sus obras, ahora pueden crear un NFT, desmontar el activo digital en una blockchain y tendrán esa garantía que ese NFT proviene de ellos”.

Ventajas

Entre las múltiples ventajas de tener un NFT está la facilitación de las operaciones en el sector inmobiliario.

“Cada que se tiene que hacer un registro dentro de la industria inmobiliaria, los procesos son costosos y pueden tomar mucho tiempo, hacerlo con un NFT puede facilitar de manera sustancial cada una de las operaciones, dando esa seguridad de que las transacciones serán públicas y con menor tiempo”.