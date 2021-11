8 frases para entender de qué hablamos cuando ‘manejamos’ bitcoins

¿Qué es y para qué nos sirve? ¿Debes invertir en él? ¿El bitcoin es el futuro o ya el presente? Estas y otras preguntas fueron el tema del nuevo EF Meet Point organizado este jueves por El Financiero.

Eloisa Cadenas, fundadora de Cryptofintech y presidenta del Consejo de BChain Capital, y Mauricio Moreno, CEO & Founder de DaCodes, analizaron junto con Jonathan Ruiz Torre algunas de las dudas sobre un activo que cada vez es más popular, pero sigue creando dudas sobre su funcionamiento.

Te dejamos las mejores frases:

Eloisa Cadenas

“Uno de los principales valores del bitcoin es que está conformada por una red de usuarios, los cuales pertenecen a un red en donde están realizando un trabajo. Es una prueba de trabajo en donde estas computadoras, nodos, los que están conectados en esta red de bitcoin, todos y cada uno de ellos están realizando y elaborando un trabajo y ese trabajo va a dar una recompensa, esa recompensa es bitcoin”.

“(¿Por qué bitcoin es seguro?) Porque la tecnología da confianza y, ojo, vale la pena destacar que ya pasaron 13 años y de esos 13 años el protocolo de bitcoin no ha sido vulnerado. Es una red que se mantiene y que todos los usuarios día a día la están manteniendo, y que tampoco se puede hackear ni se puede vulnerar, porque en este trabajo, en este documento, fue realmente muy astuto y puso ciertos controles y complejidad, de tal forma que resulta más costoso intentar hackear la red que pertenecer a la red, entonces se requeriría mucho esfuerzo”.

“El NFT se vuelve en este activo digital que está construido en una blockchain, el cual va a dar esa garantía o certeza de que quien lo tenga va a ser propietario de eso que está representando”.

“De manera puntual y específica, si puede existir un bitcoin falso, eso no puede suceder. ¿Por qué razón? Regresando un poquito a parte de la construcción y tecnología del bitcoin, hay un concepto que se llama ‘eliminación de doble gasto’. Esto quiere decir que en el protocolo de bitcoin voy a poder hacer la transferencia de ese valor, en este caso la representación de esos bitcoins, pero en el momento en que yo lo hago, yo ya no los puedo conservar”.

Mauricio Moreno

“Lo que está pasando con el bitcoin no es nada diferente para los que crecimos tal vez jugando Sims o Age of Empires. Estos juegos de realidades alternas en una computadora donde vivíamos en algún mundo con un avatar. ¿Cómo se daban ahí las transferencias de dinero? Simplemente pegábamos nuestro personaje al otro personaje al que le queríamos transferir algún tipo de dinero virtual del juego y listo. Esto se está haciendo posible hoy en día en el mundo real gracias a la tecnología de blockchain”.

“El bitcoin, mientras más dinero esté entrando, mientras más gente esté comprando bitcoin, mientras más países y negocios estén aceptando el bitcoin, el precio va a subir y no van a poder haber más de 21 millones de bitcoin. Lo único que va a pasar es que el precio va a ir subiendo conforme la gente vaya metiendo más dinero. Efectivamente, si la gente saca dinero del bitcoin, va a perder dinero. Se espera que conforme vayan pasando los años más gente, más países, más fondos (...) Mientras más de este tipo de cosas pasen, más dinero entra al bitcoin”.

“Mucho de la discusión es: ¿por qué vale el bitcoin? ¿Por qué no utilizar dinero? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué hay detrás? Entonces, podríamos hablar del oro (porque) antes se utilizaba para sostener el oro de los países (...) hay cierto esfuerzo requerido para poder extraer ese oro, y los países utilizaban este material, si lo queremos llamar así, para respaldar los billetes que imprimen los bancos centrales. Eso ya no existe, hoy por hoy los billetes que utilizamos en el día a día, los billetes con lo que nos pagan nuestros servicios ya no están respaldados por oro necesariamente”.

“Hoy los bancos centrales, que es lo que está pasando en Estados Unidos, este dato es sumamente interesante que es, si no me equivoco, es un tercio de la cantidad total de dólares que hay hoy por hoy en circulación en el mundo fueron impresos en el último año. Entonces prácticamente, haciendo un cálculo muy vago, se está disminuyendo en un tercio el valor de tus dólares, si tienes dólares guardados”.