¿Olvidaste dónde dejaste estacionado el coche? No te preocupes, Google Maps te lo recuerda

Dejar el auto estacionado y luego no recordar el lugar es uno de los problemas más comunes que enfrenan las personas todos los días, por lo que ahora Google, a través de un teléfono inteligente, puede ayudarte con tan solo preguntar: “¿Dónde tengo el coche?”.

Pero si no sabes cómo activar esta útil herramienta, disponible tanto para Android como para iOS, aquí te contamos los detalles paso a paso para que nunca más vuelvas a sufrir por no encontrar tu automóvil.

La herramienta funciona mediante Google Maps y el Asistente de Google. En el caso de iOS, ambas aplicaciones se encuentran disponibles en la App Store.

- Paso 1: Activa tu ubicación. Si activas tu ubicación, el asistente puede proporcionar más información sobre el lugar en el que has aparcado.

- Paso 2: Dile al asistente de Google dónde has aparcado. En Android mantén pulsado el botón de inicio o di “Ok Google”. Para iOS abre la aplicación Asistente de Google y di “Ok Google”. En ambos casos, a continuación deberás pronunciar alguna frase como “He aparcado aquí” “Recuerda dónde he aparcado” “He aparcado el coche en la segunda planta”, etc.

- Paso 3: Pregunta dónde has aparcado. El proceso es el mismo que en el anterior paso, solo que esta vez deberás pronunciar frases como: “¿Dónde tengo el coche?” ”¿Dónde he aparcado?“ ”¿Recuerdas dónde he aparcado?”.

El asistente de Google te dirá dónde has aparcado. Si has activado la ubicación, verás un mapa en el que se muestra la ubicación del aparcamiento. No obstante, cabe señalar que algunas funciones no están disponibles en todos los idiomas ni países.