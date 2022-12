¿Cómo reducen las bacterias intestinales la gravedad de una infección COVID?

Una amplia combinación de microorganismos vive en nuestro intestino, incluidas bacterias, hongos y virus. Colectivamente, nos referimos a esto como el microbioma.

A pesar de su pequeño tamaño, estos microbios tienen efectos significativos en nuestra salud y bienestar. De hecho, el microbioma a menudo se conoce como el “segundo cerebro” debido a la amplia relación que tiene con los órganos y sistemas del cuerpo.

Un papel en particular que juegan los microbios en nuestro intestino es apoyar la función inmunológica. Ayudan a controlar la inflamación local y sistémica, el proceso por el cual el sistema inmunitario nos protege de los patógenos nocivos.

Por lo tanto, no es del todo sorprendente que la investigación haya demostrado que la composición de bacterias en el intestino puede influir en la gravedad de una infección por COVID. Al mismo tiempo, la evidencia comienza a sugerir que una infección por COVID podría afectar el equilibrio de bacterias en el intestino, lo que podría explicar de alguna manera por qué algunas personas tienen síntomas persistentes después de una infección por COVID.

Los microbios en nuestro intestino proporcionan señales esenciales para nuestras respuestas inmunitarias en todo el cuerpo, incluidos los pulmones. Un microbioma intestinal “saludable” comprende una amplia gama de bacterias, aunque no es idéntico en todas las personas. Los estudios han demostrado previamente que un microbioma intestinal sano puede mejorar la respuesta inmunitaria a las infecciones respiratorias al regular las células y los mensajes inmunitarios.

Por otro lado, la evidencia muestra que una composición más pobre de bacterias intestinales aumenta la susceptibilidad a las infecciones de influenza en los pulmones y conduce a una eliminación reducida de gérmenes de los pulmones en ratones.

Con COVID, parece de manera similar que la composición del microbioma intestinal puede influir en el curso de la enfermedad. La investigación ha demostrado una asociación entre el perfil del microbioma y los niveles de marcadores inflamatorios en pacientes con COVID, donde los pacientes con una combinación más pobre de bacterias intestinales muestran signos de demasiada inflamación. Esto sugiere que el microbioma influye en la gravedad de una infección por COVID a través de los efectos sobre la respuesta inmunitaria.

Desequilibrar el microbioma

Así como la composición de nuestras bacterias intestinales parece influir en cómo nos va con el COVID, lo contrario también podría ser cierto: una infección por COVID podría afectar la composición de nuestras bacterias intestinales. Específicamente, parece que COVID podría alterar el equilibrio entre microbios “buenos” y “malos” en el microbioma de una persona.

Los estudios han demostrado una diferencia significativa en el microbioma intestinal entre los pacientes con COVID y las personas sanas. Vemos una reducción en la diversidad bacteriana en el intestino en pacientes con COVID, por lo que una gama más pequeña de especies, así como diferencias sustanciales en las especies de bacterias presentes.

En particular, los científicos han observado una reducción en un grupo conocido como bacterias comensales en pacientes con COVID, que actúan sobre el sistema inmunológico para ayudar a prevenir la invasión de patógenos. Esto puede aumentar nuestro riesgo de otras infecciones después de COVID. Simultáneamente, parece haber un aumento en una variedad de bacterias patógenas oportunistas que se sabe que causan infecciones.

Este “desequilibrio” se llama disbiosis, y se ha demostrado que estos cambios aún están presentes en los pacientes 30 días después de la infección .

Estudios recientes han sugerido que la disbiosis intestinal está relacionada con el movimiento de bacterias intestinales hacia la sangre durante una infección por COVID. En ratones, COVID provocó cambios en una variedad de parámetros asociados con la permeabilidad de la barrera intestinal, lo que significa que, en teoría, las cosas pueden moverse más fácilmente a través de la pared intestinal.

En el 20 por ciento de los pacientes humanos con COVID en este mismo estudio, ciertas bacterias del intestino habían migrado al torrente sanguíneo. Este grupo estaba en mayor riesgo de desarrollar una infección secundaria en la sangre.

La investigación ahora también muestra que la disbiosis después de la COVID puede contribuir a una COVID prolongada , siendo la disbiosis intestinal más frecuente en pacientes que presentan síntomas de COVID a largo plazo . Esto tiene sentido porque la disbiosis parece poner al cuerpo en un estado elevado y constante de inflamación , algo que está asociado con los síntomas crónicos de COVID.

Apoyando su inmunidad

A medida que continuamos desarrollando una comprensión más completa de los microbios intestinales y su papel en la inflamación, ¿cómo puede ayudar a mantener saludable su sistema inmunológico para protegerse contra el COVID y otras infecciones?

Ciertos nutrientes, incluidas las vitaminas A, C, D y E, así como el hierro, el zinc y los ácidos grasos omega-3, tienen efectos positivos en las respuestas inmunitarias contra las infecciones virales.

Una dieta mediterránea, rica en vitaminas, minerales y fibra dietética, tiene un efecto antiinflamatorio en el intestino. Curiosamente, una cepa de bacteria conocida como Faecalibacterium prausnitzii es clave para la regulación inmunológica . Con frecuencia es bajo en la dieta occidental, pero abundante en la dieta mediterránea.

Idealmente, debe evitar demasiados cereales refinados, azúcares y grasas animales, que pueden aumentar la inflamación en el cuerpo.

Los probióticos, mezclas suplementarias de bacterias vivas, también pueden tener beneficios. Se demostró que una mezcla de cepas bacterianas Lactiplantibacillus plantarum y Pediococcus acidilactici reduce la cantidad de virus detectado en las fosas nasales y los pulmones, así como la duración de los síntomas en pacientes con COVID.

Esta combinación también aumentó significativamente la producción de anticuerpos específicos de COVID , lo que sugiere que los probióticos actúan directamente al interactuar con el sistema inmunitario, en lugar de cambiar únicamente la composición del microbioma intestinal.

Finalmente, el ejercicio moderado también puede ayudar a respaldar el sistema inmunológico para combatir el COVID.

La nota original la encuentras en la liga: https://theconversation.com/covid-and-your-gut-how-a-healthy-microbiome-can-reduce-the-severity-of-infection-and-vice-versa-195132

Por Samuel J. White, Senior Lecturer in Genetic Immunology, Nottingham Trent University y Philippe B. Wilson, Professor of One Health, Nottingham Trent University.

The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.