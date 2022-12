China aprueba uso de molnupiravir para combatir el COVID, en plena ola de contagios

El molnupiravir es un antiviral de Merck & Co. para tratar el COVID. (Bloomberg)

China aprobó el molnupiravir antiviral de Merck & Co. contra el COVID-19 para uso de emergencia, ya que Beijing busca ampliar el acceso a los tratamientos en medio de una ola masiva de infecciones luego de su abrupto relajamiento a las notas de Cero COVID a principios de diciembre.

El medicamento, conocido por el nombre de marca Lagevrio, recibió la aprobación condicional de emergencia para tratar infecciones leves y moderadas entre adultos en riesgo de progresar a enfermedad grave, informó este viernes la Administración Nacional de Productos Médicos de China. Es el segundo tratamiento extranjero para tratar el COVID-19 autorizado para su uso en China después de que las autoridades dieron el visto bueno a Paxlovid de Pfizer Inc. a principios de 2022.

La creciente ola de infecciones en China ha causado escasez interna para todo, desde medicamentos para reducir la fiebre hasta antivirales que previenen enfermedades graves. Los efectos también se han extendido más allá de las fronteras de China, con farmacias en lugares como Corea del Sur, Singapur y Japón que se vacían de medicamentos para luego enviarlos a China.

La aprobación de este viernes se produjo después de que la farmacéutica estadounidense llegó a un acuerdo en septiembre con la empresa estatal china Sinopharm para importar y comercializar molnupiravir en China. Hasta ahora, el país ha dependido casi exclusivamente de medicamentos y vacunas de cosecha propia para reforzar la inmunidad y tratar a los pacientes con COVID.

Si bien Paxlovid de Pfizer está aprobado para su uso, ha sido escaso en China en medio del brote en curso. Eso ha llevado a la gente a recurrir al mercado negro para obtener el medicamento o versiones genéricas destinadas a ser suministradas a los países más pobres, no a China.

Otra farmacéutica extranjera que espera la aprobación china de su medicamento es Shionogi & Co. de Japón, que busca vender su antiviral Xocova en la segunda economía más grande del mundo. Shionogi dijo el 23 de diciembre que su empresa conjunta en China había firmado un acuerdo de licencia con Shanghai Pharmaceuticals Holding para la importación y distribución de Xocova en China continental. Shanghai Pharma importará exclusivamente el medicamento a China y lo entregará después de la aprobación.

El distribuidor estatal de productos médicos China Meheco Group Co. firmó un acuerdo en diciembre con Pfizer para importar y distribuir Paxlovid en el país. Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. y Ascletis Pharma Inc. tienen un pacto para fabricar ingredientes Paxlovid localmente.

El molnupiravir de Merck fue desarrollado conjuntamente con Ridgeback Biotherapeutics LP. En marzo, un panel de la Organización Mundial de la Salud lo aprobó para su uso en pacientes en las primeras etapas de la enfermedad que enfrentan un alto riesgo de hospitalización. Las recomendaciones de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. especifican que el molnupiravir debe usarse solo cuando no se pueden administrar otros medicamentos para pacientes ambulatorios con COVID.