¿Rebrote de COVID en México por Día de Muertos y Fin de Año? La OPS prevé este escenario

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), prevé que México enfrente un nuevo brote de COVID-19 derivado de las celebraciones de día de muertos y fin de año.

El director de emergencias de salud de la organización, Ciro Ugarte, dijo este miércoles 21 de septiembre en una conferencia de prensa que “cada vez que se han flexibilizado las medidas contra COVID ha habido un incremento de casos, y cuando esa transmisión es muy alta en ciertas zonas lleva a un aumento en hospitalizaciones y muertes”.

“En el caso de México, se espera un repunte de casos (de COVID) asociados con el día de los muertos y las festividades de fin de año. También el periodo invernal es muy propicio para la propagación del virus”, explicó el especialista.

Por casos de COVID a la baja, Salud omite informe técnico diario

La Secretaría de Salud informó este martes 20 de septiembre que dejará de emitir sus informes diarios sobre COVID-19 en México debido a “la reducción sostenida (de contagios) en las últimas 10 semanas”.

Además, la ocupación de camas generales para la atención de COVID se ubica en el 3 por ciento, mientras que las camas con ventilador tienen un 1 por ciento de ocupación.

Este lunes 19 de septiembre, México tuvo registro de una muerte por COVID únicamente, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Esta cifra de mortalidad es la más baja desde el 31 de marzo de 2020, cuando recién comenzaba la pandemia en México.

Sin embargo, la dependencia pidió no dejar del lado las medidas de protección contra el virus en lugares públicos como el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos.

¿Cuándo se acaba la pandemia de COVID? La OPS explica

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que la pandemia de COVID había terminado, surgió la pregunta de cuándo se declara el fin de la pandemia por alguna autoridad.

Sin embargo, la OPS señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no es la encargada de determinar el inicio o fin de la pandemia, sino que alerta cuando una enfermedad significa una emergencia de salud.

“Utilizamos la pandemia para describir un evento; sin embargo, esta descripción es un acercamiento a que toda la población tenga un entendimiento homogéneo de los riesgos de la enfermedad. Quisiera recordar que la OMS no declara oficialmente una pandemia, excepto en el caso de influenza. Y debido a que no existe un mecanismo para la declaración, el término no conlleva ningún reconocimiento en virtud del derecho”, dijo Ciro Ugarte.

La OMS declaró emergencia al COVID el 11 de enero de 2020, y en marzo del mismo año caracterizó a COVID-19 como una pandemia, lo que quiere decir que debían tomarse medidas más activas por autoridades de salud, fue la justificación de la OPS.

Finalmente, el especialista detalló que en octubre la OMS tendrá una nueva reunión, misma en la que se determinará cuáles son las recomendaciones para tratar el contexto de COVID en el mundo.