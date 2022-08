Regreso a clases: ¿Los niños deben usar cubrebocas? Especialista alerta sobre estos riesgos

El uso de cubrebocas en menores de edad podría limitar las actividades extracurriculares y las interacciones sociales de este, advirtió Leana Wen, profesora en la Ecuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

En una columna publicada en The Washington Post, la académica sostuvo que decidió que sus hijos no usarían mascarillas, pese al riesgo de contraer COVID-19 en la escuela. “El uso del cubrebocas ha perjudicado el desarrollo del lenguaje de nuestro hijo, y limitar las actividades extracurriculares y las interacciones sociales de ambos niños afectaría de forma negativa su infancia y dificultaría mi capacidad laboral y la de mi esposo”.

“Aclaro: la decisión de mi familia de que nuestros hijos no utilicen cubrebocas no debe calificarse erróneamente como una postura anti cubrebocas. Nunca estigmatizaríamos a otros padres y cuidadores por las difíciles decisiones que deben tomar. También estamos lejos de ser una familia que le resta importancia al COVID-19; he escrito largo y tendido sobre los peligros del coronavirus para las niñas y niños y sé muy bien que todavía tenemos muchas incógnitas sobre el long covid”, añadió.

¿Qué dice la OMS al respecto?

Aunque parece una decisión ‘escandalosa’ porque podría poner en riesgo la salud de los infantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el uso de mascarilla no debe ser obligatorio para los niños de hasta cinco años. Mientras que, para los menores de 6 a 11 años se recomienda el uso de mascarillas tomando en cuenta lo siguiente:

Si hay transmisión generalizada en el área donde reside el niño.

Consulta permanente con el personal docente, expertos y proveedores de servicios médicos las posibles repercusiones de llevar puesta una mascarilla sobre el aprendizaje y el desarrollo psicosocia l.

l. La capacidad del niño para utilizar la mascarilla de forma segura y adecuada.

La supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.

¿Qué niños y niñas no deberían usar mascarillas?

De acuerdo con la OMS, los niños con problemas de salud subyacentes, como fibrosis quística o cáncer, deben consultar a su médico previo a la utilización de mascarillas médicas o quirúrgicas .

Los cubrebocas médicos protegen a las personas que las llevan puestas e impiden la transmisión a los demás. Están recomendadas para cualquier persona que tenga afecciones de salud subyacentes que la pongan en mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

¿Qué tipo de cubrebocas deben utilizar los niños?

Los niños con buen estado de salud pueden ponerse mascarillas higiénicas o de tela. “Así se consigue controlar el origen, es decir, se evita transmitir el virus a otras personas si el niño está infectado y no es consciente de que lo está. El adulto que facilite la mascarilla de tela debe asegurarse de que esta sea del tamaño correcto y cubra suficientemente la nariz, la boca y la barbilla del niño”, detalla la OMS.