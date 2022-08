Estos son los síntomas de COVID que más han ‘pegado’ en mexicanos según Salud

Este lunes fueron dados a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) sobre COVID-19, en la que se dieron a conocer distintos indicadores acerca de cómo ha vivido la población mexicana con el virus, así como los principales síntomas a los que se ha enfrentado.

Dicha encuesta, que comenzó a levantarse el 22 de julio de 2021 y tuvo como muestra a 12 mil 690 hogares encuestados, es organizada por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE), y este es el segundo año en el que se aborda el tema de COVID-19.

Entre julio de 2021 y lo que va del año, México se ha enfrentado a tres olas de COVID, cada una impulsada por las variantes delta, ómicron y las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.

Y además de la reducción de actividad física en comparación con el periodo pre-pandemia y el aumento de tiempo que pasaron los mexicanos frente a la pantalla, la encuesta pudo dar a conocer nuevos datos sobre los síntomas más persistentes del COVID en la población mexicana.

Estos han sido los principales síntomas de COVID en mexicanos

Las personas encuestadas que tuvieron síntomas de COVID dijeron en la encuesta sus principales síntomas. Y estos fueron los que predominaron en los mexicanos.

29.5 por ciento tuvo fatiga.

23.1 por ciento tuvo dolores en músculos o articulaciones.

21.2 por ciento tuvo tos.

20.8 por ciento tuvo dolor de cabeza.

14.3 por ciento tuvo pérdida o disminución del olfato.

14.1 por ciento tuvo dificultad para respirar.

12.6 por ciento tuvo fiebre.

12.4 por ciento tuvo pérdida o disminución del gusto.

11.7 por ciento tuvo dificultad para dormir.

11.4 por ciento tuvo pérdida de peso.

11.3 por ciento tuvo falta de aire.

10 por ciento tuvo ansiedad.

8.7 por ciento tuvo dolor en el pecho.

Algunos de los resultados más llamativos sobre esta encuesta fueron las medidas de prevención de COVID, ya que 80 por ciento de las personas encuestadas dijo cumplir con el uso de cubrebocas; 66 por ciento dijo no acudir a lugares concurridos y 55 por ciento optó por quedarse en casa como medida para evitar el esparcimiento del virus.

15.1 por ciento de la población dijo haberse hecho una prueba de COVID, y casi el 60 por ciento de esta población lo hizo a través del sector privado. Por otra parte, un sector importante de las personas dijo que no se pudo aplicar la vacuna contra COVID porque no obtuvieron permiso en su trabajo o porque sencillamente no alcanzaron vacuna en las jornadas de vacunación.