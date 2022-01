NeoCov, nueva cepa de coronavirus: esto es lo que sabemos

NeoCov es el nombre de una nueva cepa de coronavirus que científicos chinos encontraron en Wuhan, China. Esta nueva variante deriva de un tipo distinto de virus, relacionado con el síndrome respiratorio de Medio Oriente.

En el estudio Close relatives of MERS-CoV in bats use ACE2 as their functional receptors, publicado en la revista BioRxiv, se explica que según el análisis de distintos genomas del virus, este se pudo originar en murciélagos de Sudáfrica y transmitirse a camellos en el pasado lejano.

Al momento la mayor preocupación de los científicos es que el NeoCov se transmita a seres humanos a través de murciélagos. Aseguran que hay ‘una amenaza potencial’, que no hay pruebas de que esto haya sucedido antes, así como tampoco hay una certeza sobre su transmisibilidad y lo mortal que es.

‘‘Teniendo en cuenta las extensas mutaciones en las regiones RBD de las variantes del SARS-CoV-2, especialmente la variante ómicron fuertemente mutada, estos virus pueden tener un potencial latente para infectar a los humanos a través de una mayor adaptación”, explican en la publicación.

Cabe aclarar que esta investigación no ha sido revisada por pares, es decir, no ha sido sometida a una revisión rigurosa por parte de la comunidad científica.