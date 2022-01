El cubrebocas hace a las personas más atractivas: estudio

En los últimos dos años el uso de cubrebocas ha apoyado a mitigar los contagios de COVID. Ante esta nueva dinámica, un estudio reveló que colocarse este objeto en el rostro hace que las personas sean más atractivas.

Beyond the beauty of occlusion: medical masks increase facial attractiveness more than other face coverings descubrió que las personas lucen más atractivas cuando cubren la mayor parte de su rostro con una mascarilla quirúrgica.

La investigación fue dirigida por la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido. La dinámica fue encilla: se les pidió a 43 mujeres que calificarán fotos de hombres de acuerdo a su atractivo.

Las fotos de los hombres eras así:

- Rostro cubierto con cubrebocas médico y de tela.

- Rostro cubierto con libros.

- Sin cubrir el rostro.

Las participantes dijeron que los rostros cubiertos con mascarillas quirúrgicas eran más atractivos, seguidos de los que portaban cubrebocas de tela.

Los menos atractivos fueron los hombres que no cubrieron su rostro.

‘‘Si bien los presentes hallazgos sugieren que las máscaras de tela mejoran el atractivo facial, parece que las máscaras médicas tienen una ventaja más allá de esto. La ventaja de una máscara de tela se puede atribuir al efecto de oclusión, pero el efecto de la máscara médica va más allá de ocultar las características indeseables. Es posible que la ventaja adicional de las mascarillas médicas provenga de sus asociaciones con profesionales médicos.’', explican los investigadores.

La pandemia de COVID ha marcado un antes y un después en la percepción de los rostros con mascarilla. La investigación indica que en el pasado ver a alguien con esta prenda en la cara significaba todo lo contrario a ser atractivo: se asociaba con enfermedades o dolencias.