Tercera ola de COVID: Menos de 1.6% de hospitalizados son menores de edad

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró este martes que menos dle 1.6 por ciento de quienes están actualmente en hospitales por COVID-19 en México son personas menores de edad.

“Un dato concreto. Al corte de hoy, menos de un 1.6 por ciento de las personas hospitalizadas en México, lo mismo aplica para el caso específico de la CDMX, menos del 1.6 por ciento son menores de 18 años”, apuntó en la conferencia matutina.

Esto se debe a que en este segmento poblacional no se presentan casos graves con la magnitud con la que se presentan en personas adultas mayores.

López-Gatell recordó que las personas vacunadas pueden infectarse y transmitir la enfermedad, incluso aunque no se enfermen o no lo hagan con gravedad, y no sean hospitalizados.

Añadió que en menores de 12 años los contagios son incluso más bajos. Actualmente en el hospital de pediatría del Centro Médico Siglo XXI hay dos niños hospitalizados debido a que padecen de leucemia y dieron positivo a COVID-19.

“En los niños son estas enfermedades, comorbilidades, las que hacen que puedan tener algunos de ellos secuelas”, dijo.