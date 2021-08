Regreso a clases presenciales: Carta compromiso no será obligatoria, dice AMLO

'Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace', sostuvo el presidente López Obrador. (Cuartoscuro)

La carta compromiso en la que el tutor autoriza que el menor de edad pueda regresar a clases presenciales no será obligatoria, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer un protocolo sanitario de 10 acciones en el que se incluye la entrega de esta misiva ante el retorno a las aulas.

“Acerca de la carta, también no es obligatoria. Si van los niños y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros todavía aquí tenemos que enfrentar esta concepción burocrática y autoritaria que se heredó del periodo neoliberal”, dijo en la ‘mañanera’.

.@lopezobrador_ se deslindó de la carta responsiva que pide la @SEP_mx a los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela: "¿Ustedes creen que yo tuve q ver con la carta?. Si me hubiesen consultado hubiera dicho q no". pic.twitter.com/jH3WtAc5QW — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 17, 2021

Asimismo, remarcó que si la SEP lo hubiese consultado,”hubiese dicho no”. Sin embargo, fue una decisión tomada en la dependencia.

López Obrador enfatizó que se debe limpiar al Gobierno de las concepciones burocrática, de la corrupción e ineficiencias.

Estos son los elementos que se señalarán en la carta:

Datos del alumno/alumna

Nombre de madre, padre o tutor

La manifestación del compromiso de:

- Revisar diariamente al menor para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19.

- Hijos o hijas se quedaran en casa, en caso de presentar algún síntoma COVID.

- Llevar a los menores a recibir atención médica, ante la presencia de síntomas.

- Notificar a la escuela vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico.

- Promover hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus.