Reclamos por medicamentos contra el cáncer son válidos, pero exagerados: Alcocer

Los reclamos por el abasto de medicamentos contra el cáncer son válidos, pero exagerados, así lo consideró este martes Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

“Termino (de exponer) con los oncológicos por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información”, sostuvo en la ‘mañanera’.

Al detallar el ‘Plan B’ de la Cuarta Transformación para la adquisición de fármacos y material de curación, el funcionario dijo que se consiguieron los más difíciles de obtener desde décadas pasadas.

Ante ello, dio a conocer que entre las medicinas adquiridas se encuentran la mitoxantrona, ciclofosfamida, epirubicina, idarubicina, metotrexato, doxorrubicina, vincristina.

En ese sentido, Alcocer Varela informó que faltaban 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario, por lo que las 27 se obtuvieron con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las embajadas de India, Argentina, Corea, Canadá, Francia, Alemania y Cuba.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) adquirió 132 claves, con un total de 11 mil 795 millones de pesos y un volumen de 6 millones 929 mil 197 piezas.

Además, el secretario de Salud comentó que la UNOPS informó que no había tenido éxito en la adquisición 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación, esto por diferentes razones como no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad en la valuación técnica y precios no razonables.

“En consecuencia, la UNOPS planteó una solución, pero la alternativa implicaba 45 días de compra más 15 días de contrato, en el mejor escenario había que esperar 60 días. No contábamos con ese tiempo”, sostuvo.