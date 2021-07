López-Gatell explica el ‘misterio’ de las casi 20 millones de vacunas COVID guardadas

El ‘misterio’ de las vacunas COVID-19 se debe a que en zonas rurales hay difícil acceso a internet, por lo que el ‘registro nominal’ de las dosis aplicadas no se realiza en tiempo real, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

“No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas están perfectamente identificadas y sabemos en dónde están y en qué momento se están aplicando. En las zonas rurales, donde la operación de la brigada es más difícil porque no hay acceso a internet, los registros nominales se desfasan, no se hace en tiempo real”, dijo en la ‘mañanera’.

En ese sentido, el funcionario comentó que los registros nominales consisten en las papeletas de vacunación en donde quedan impresos los datos básicos de información de cada persona que acude a vacunarse contra COVID-19. Dichos formatos contienen los detalles sobre la vacuna recibida, es decir, el lote, fecha y tipo de dosis según la farmacéutica.

Ante ello, existe el registro donde se recopila la información sobre cada persona que ha sido inmunizada. Esto, dijo, lleva tiempo porque se habla de millones de papeletas que se capturan.

A pesar del alza en el número de contagios del virus SARS-CoV-2 en México, la Secretaría de Salud tiene cerca de 20 millones de dosis de vacunas que no han sido aplicadas.

De acuerdo con datos actualizados al 19 de julio, el país ha recibido un total de 74 millones 284 mil 175 dosis de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca, SinoVac, “Sputnik V”, Cansino y Janssen (de Johnson & Johnson), pero hasta el lunes ha aplicado 54 millones 542 mil 551 de inyecciones, de acuerdo con cifras de la dependencia.

Por lo que 19 millones 741 mil 624 dosis no se habían puesto a la población.

Según el último reporte difundido por Salud, hasta ahora suman 38 millones 222 mil 492 personas vacunadas. De ese total, 21 millones 700 mil 199 han recibido esquemas completos (de dos dosis o una, como es el caso de Cansino).