¿Por qué los adultos no se quieren vacunar en Chiapas? AMLO le ‘echa la bolita’ al Gobierno estatal

El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó este martes la negativa de los adultos mayores a vacunarse contra COVID-19 en Chiapas a que no hubo un trabajo de organización adecuado en el estado.

“Lo cierto es que no se hizo el trabajo de organización adecuado y no se solicitaron vacunas. No tiene que ver con que la gente no quiere (inocularse), tiene que ver con que no se hizo la labor requerida de organización logística, de abasto y difusión”, dijo en la ‘mañanera’.

Además, remarcó que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha hecho lo necesario; sin embargo, apuntó que hace falta coordinación con dependencias federales de Salud y Bienestar.

El domingo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó en Chiapas la ‘Estrategia 2+1’ que busca incentivar la vacunación contra el COVID-19 en la entidad, pues es de las más rezagadas en cuanto a proceso de inmunización.

Ante la negativa de varios adultos de acudir a los centros de vacunación y el inminente riesgo de caer en una tercera ola, el IMSS informó que aquellos jovenes que lleven a dos adultos mayores de 40 años a vacunarse, podrán recibir el fármaco sin importar la fecha.

Con esta estrategia, el instituto busca que los jóvenes sean los portavoces y los que alienten a toda la población a recibir la vacuna para evitar más contagios y muertes por COVID-19.

Plan de reforzamiento de vacunación en Chiapas

Asimismo, el Gobierno federal anunció este martes la implementación de un plan para reforzar y extender el programa de inoculación en el estado.

Este plan contempla tres estrategias: