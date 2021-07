¡Ya se armó! Netflix, Disney+ y Amazon Prime traen estos estrenos del fin de semana

Está por finalizar julio y aún con pandemia y el incremento de contagios de COVID-19. Si no estás obligado a salir a algún lado, checa los estrenos que tiene Netflix, Disney+ y Amazon Prime entre series, películas y documentales. Disfruta solo o en compañía lo que traen estas plataformas de streaming.

Netflix

Series

Se estrena la temporada 2 de Outer Banks, que cuenta la historia de un grupo unido de adolescentes que vive en la región costera de Carolina del Norte. Después de lograr escapar a una muerte casi segura, la temporada 2 sigue a John B. y Sarah mientras huyen en las Bahamas, y con más líos de los que imaginaron. Nuevos amigos también traen consigo nuevas rivalidades ahora que continúan tras la pista del oro. Mientras tanto, en casa, los riesgos aumentan rápidamente para Kiara, Pope y JJ.

La búsqueda de la próxima estrella del maquillaje del Reino Unido ha comenzado una vez más con el regreso de Glow Up en su tercera temporada. Al igual que en las temporadas uno y dos, se espera que los participantes de la temporada tres realicen una serie de desafíos rápidamente, mientras se encuentran bajo una gran presión.

Punto ciego, es la quinta y última temporada, y el equipo de héroes intentará cumplir la misión más importante que jamás hayan enfrentado. Estrenada en 2015, la serie relata la historia de una mujer que es hallada desnuda en Times Square, sin ningún recuerdo sobre ella o su vida, pero que tiene el cuerpo cubierto de tatuajes. Su misterioso pasado será la guía para resolver una serie de crímenes en la ciudad de Nueva York.

Películas

También tiene su estreno en Netflix El último mercenario. Richard ‘La Bruma’ Brumère, un exagente especial del Servicio Secreto francés devenido mercenario, vuelve al ruedo cuando a su hijo Archibald le quitan la inmunidad que le habían otorgado 25 años antes. La vida del joven está en peligro por una operación mafiosa y, para salvarlo, Richard tendrá que volver a comunicarse con sus antiguos contactos, unir fuerzas con una banda de jóvenes temerarios y lidiar con un excéntrico burócrata. Pero lo más difícil será encontrar la valentía para decirle a Archie que él es su padre.

Disney+

Películas

La película Jungle Cruise está inspirada en el famoso parque temático de Disneyland del mismo nombre. La historia relata las aventuras por el Amazonas con Frank Wolff (Dwayne Johnson) y la doctora Lily Houghton (Emily Blunt). Lily está decidida a descubrir un árbol antiguo con habilidades curativas incomparables, que posee el poder de cambiar el futuro de la medicina. Empujados juntos en esta búsqueda, el dúo se enfrentará a innumerables peligros y fuerzas sobrenaturales.

Documentales

Summer of soul es una película documental estadounidense de 2021 dirigida por Ahmir “Questlove” Thompson sobre el Festival Cultural de Harlem de 1969. Es una serie de conciertos a cargo de algunos de los mejores artistas musicales del momento, la mayoría de ellos negros como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, Sly and the Family Stone, B. B. King y Gladys Knight and the Pips, entre otros.

Amazon Prime

Se estrena la cinta Judas y el mesías negro (Judas and the Black Messiah). Historia real que gira en torno William O’Neal (Bill), un delincuente que se dedica a robar coches y al que, tras ser detenido, el FBI le pide que se infiltre en el partido Panteras Negras de Illinois para recopilar información sobre su carismático líder, Fred Hampton.