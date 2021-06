6 juegos de Nintendo 64 que aún puedes conseguir para consolas actuales

Hoy te contamos sobre los videojuegos del Nintendo 64 que aún puedes conseguir para consolas nuevas, los equipos que van a los octavos de final de la Eurocopa, el quinto océano del mundo y más.

En el 25 aniversario de Nintendo 64 te en listamos juegos que aún puedes conseguir

La consola Nintendo 64 cumple este miércoles 25 años desde su lanzamiento en Japón, el cual se dio el 23 de junio de 1996. También es aniversario del Super Mario 64.

Por eso, te contamos sobre esta consola y sobre los juegos que aún puedes conseguir si tienes consolas nuevas (que sean del 2010 para acá).

El número ’64′ se refiere a los 64 bits de potencia gráfica que esta consola tenía.

La consola Nintendo 64 original era color negro, pero también hubo versiones en colores semitransparentes: azul, verde, naranja, morado, rojo y negro.

Además, esta fue la primera consola que tuvo juegos en formato 3D.

Algunos de los juegos que puedes conseguir para consolas de generaciones más recientes son:

1. Super Mario 64

2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

3. TLoZ: Majora’s Mask

4. Banjo Kazooei, Conker’s Bad Fur Day y otros juegos de Rare

5. Pokémon Snap

6. Star Fox 64

Eurocopa 2020: estos son las selecciones que van a octavos

Tras el agónico empate 2-2 de Alemania ante Hungría y la clasificación de Portugal y Francia en el Grupo F, quedaron definidos los encuentros de los octavos de final de la Eurocopa 2020.

Luego de disputarse las tres jornadas de la fase de grupos, solo 16 selecciones tendrán la oportunidad de contender por la gloria europea y proclamarse como la mejor del continente.

Tres de los duelos que llaman la atención son los enfrentamientos entre Alemania-Inglaterra, Bélgica-Portugal y España-Croacia.

A continuación, te decimos los enfrentamientos para los octavos de final, que arrancan este sábado.

Llave 1:

Bélgica vs. Portugal

Italia vs. Austria

Llave 2:

Francia vs. Suiza

Croacia vs. España

Llave 3:

Suecia vs. Ucrania

Inglaterra vs. Alemania

Llave 4:

Países Bajos vs. República Checa

Gales vs. Dinamarca

La ronda de octavos dará inicio este sábado 26 de junio con los encuentros entre Italia contra Austria y Gales frente a Dinamarca. Posteriormente, el domingo Países Bajos se medirá ante República Checa, mientras que Bélgica hará lo propio con Portugal.

Para el lunes 28 de junio, Croacia y España pelearán por un boleto a los cuartos de final y más tarde. Francia enfrentará a Suiza.

Finalmente, el martes 29 de junio, ingleses y alemanes volverán a verse las caras en Londres, mientras que Suecia encarará a Ucrania.

El océano Austral ha sido reconocido por los científicos durante mucho tiempo, pero como nunca hubo un acuerdo internacional. (Shutterstock)

Austral es el quinto océano del mundo, según National Geographic

National Geographic reconoció la existencia del Océano Austral como el quinto océano del mundo.

Desde que comenzó a hacer mapas en 1915, la compañía únicamente había reconocido cuatro océanos: el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico, sin embargo, con motivo del Día Mundial de los Océanos, celebrado el pasado 8 de junio, el equipo de cartógrafos de esta empresa declaró la existencia oficial de un quinto.

“El océano Austral ha sido reconocido por los científicos durante mucho tiempo, pero como nunca hubo un acuerdo internacional, nunca lo reconocimos oficialmente”, señaló Alex Tait, geógrafo de la National Geographic Society.

De acuerdo con la compañía, los geógrafos se mantuvieron por mucho tiempo en el debate sobre si las aguas alrededor de la Antártida reunían las características para declararse como un océano, o si eran simplemente extensiones frías del sur de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

El Hombre Araña regala su máscara al papa Francisco al final de la audiencia general semanal en el patio de San Dámaso, Vaticano. (AP)

El Hombre Araña saluda al papa Francisco

Aunque el papa Francisco generalmente es la estrella en las reuniones en el Vaticano, esta vez el Hombre Araña, o un hombre que se disfraza del personaje, acaparó la atención de los que asistieron a la audiencia general de los miércoles.

Matteo Villardita, de 28 años, se disfraza del héroe de historietas y películas para alegrar a niños enfermos en los hospitales, como el hospital pediátrico del Vaticano, que pensaba visitar después.

Sudoroso bajo su disfraz en medio de una ola de calor, Villardita dijo que le pidió al papa que rezara por los niños y sus familias.

El hombre dijo a AP TV que le dio a Francisco una máscara “como señal para decirle que a través de estos ojos veo diariamente el dolor de los niños enfermos en los hospitales”.

Villardita saludó al pontífice rozándole el brazo. “Fue muy emocionante porque el papa Francisco comprendió inmediatamente mi misión”, dijo.

El Vaticano calificó a Villardita de “superhéroe realmente bueno” y repitió su declaración de que durante los largos meses de pandemia realizó más de mil 400 videollamadas porque no podía ir en persona, para provocar sonrisas a los niños enfermos.

Los astrónomos calcularon que mil 715 estrellas en nuestro vecindario galáctico han tenido una vista despejada de nuestro planeta. (AP)

Encuentran miles de estrellas con vista a la Tierra

¿Sientes que alguien te observa? Pudiera ser desde más lejos de lo que imaginas.

Astrónomos usaron una técnica normalmente empleada para buscar indicios de vida en otros planetas y la invirtió — de forma que en lugar de ver lo que hay allá afuera, trataron de ver cuales lugares pueden vernos. Son muchos.

Los astrónomos calcularon que mil 715 estrellas en nuestro vecindario galáctico — y centenares de probables planetas similares a la Tierra orbitando esas estrellas — han tenido una vista despejada de nuestro planeta durante la civilización humana, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles por la revista Nature.

“Cuando miro al cielo, me parece un poco más amigable porque quizás alguien está saludando”, dijo la autora principal del estudio, Lisa Kaltenegger, directora del Carl Sagan Institute en la Universidad Cornell.

Aunque algunos expertos, incluyendo el difunto Stephen Hawking, han advertido que no se debe intentar contactos con extraterrestres porque pudieran hacernos daños, Kaltenegger dijo que eso no importa. Si esos planetas tienen vida, alguien allí pudiera concluir que hay vida aquí basado en el oxígeno en nuestra atmósfera y las ondas radiales de fuentes humanas que han llegado a más de 75 de las estrellas más cercanas en la lista.

Con información de AP